Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 16892 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 18008 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 23833 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 37038 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 45770 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 39187 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 67181 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34883 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57828 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави. Це сталося після заяв президента Навроцького про те, що Україна повинна вибачитися за деякі історичні моменти.

Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував напруженість у двосторонніх відносинах з Україною через заяви президента Навроцького про те, що Україна повинна вибачитися за деякі історичні моменти. Сікорський заявив, що президент Володимир Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави. Про це польський міністр сказав в ефірі RMF FM, пише УНН.

Деталі

Радослав Сікорський зробив свою заяву в ефірі RMF FM, посилаючись на рішення польського президента Кароля Навроцького не їхати до України. Навроцький раніше висловив думку, що президент Зеленський має висловити подяку Польщі та сам приїхати з візитом.

Оборона України можлива завдяки зусиллям поляків та логістичному хабу "Жешув-Ясьонка" - Навроцький03.12.25, 09:20 • 3696 переглядiв

Міністр закордонних справ різко розкритикував ультимативні вимоги, але вказав на дипломатичну можливість.

Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли вони (українці – ред.) борються за своє життя, викликають у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу 

– заявив Сікорський. 

Навроцький запросив Зеленського до Польщі24.11.25, 20:40 • 5167 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Варшава
Володимир Зеленський
Україна
Польща