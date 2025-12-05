Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави. Це сталося після заяв президента Навроцького про те, що Україна повинна вибачитися за деякі історичні моменти.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував напруженість у двосторонніх відносинах з Україною через заяви президента Навроцького про те, що Україна повинна вибачитися за деякі історичні моменти. Сікорський заявив, що президент Володимир Зеленський міг би проявити ініціативу для візиту до Варшави. Про це польський міністр сказав в ефірі RMF FM, пише УНН.
Радослав Сікорський зробив свою заяву в ефірі RMF FM, посилаючись на рішення польського президента Кароля Навроцького не їхати до України. Навроцький раніше висловив думку, що президент Зеленський має висловити подяку Польщі та сам приїхати з візитом.
Міністр закордонних справ різко розкритикував ультимативні вимоги, але вказав на дипломатичну можливість.
Наполегливі вимоги вибачень та вшанування пам'яті в ситуації, коли вони (українці – ред.) борються за своє життя, викликають у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би гордості, якби, проїжджаючи через Польщу, попросив про візит до Президентського палацу
