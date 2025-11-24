Навроцький запросив Зеленського до Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Президента України Володимира Зеленського до Варшави. Про це Навроцький заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН.

Навроцький зауважив, що Чехія є дуже важливим партнером, коли йдеться про двосторонні відносини між Польщею та Україною.

Нашим стратегічним інтересом є, звичайно, підтримка України, про що неодноразово заявляли і поляки, і я, як президент Польщі. Я чекаю на президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави