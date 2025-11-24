Навроцький запросив Зеленського до Польщі
Київ • УНН
Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Президента України Володимира Зеленського до Варшави, наголосивши на важливості підтримки України. Він висловив сподівання, що Зеленський прийме його запрошення.
Президент Польщі Кароль Навроцький запросив Президента України Володимира Зеленського до Варшави. Про це Навроцький заявив під час пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом, передає УНН.
Деталі
Навроцький зауважив, що Чехія є дуже важливим партнером, коли йдеться про двосторонні відносини між Польщею та Україною.
Нашим стратегічним інтересом є, звичайно, підтримка України, про що неодноразово заявляли і поляки, і я, як президент Польщі. Я чекаю на президента Зеленського у Варшаві і сподіваюся, що президент Зеленський прийме моє запрошення до Варшави
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що законопроєкт про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року, він підписав востаннє.