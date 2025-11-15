Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що законопроєкт про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року, він підписав востаннє. Про це повідомляє видання Interia, передає УНН.

Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу , але я наголосив, що поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість, я хотів би нагадати вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє