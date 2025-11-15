$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

Президент Польщі Навроцький підписав закон про продовження легального статусу українських біженців до березня 2026 року, назвавши це останнім разом. Він зазначив, що до української меншини слід ставитися як до інших національних меншин у Польщі.

Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що законопроєкт про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року, він підписав востаннє. Про це повідомляє видання Interia, передає УНН.

Деталі

Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу , але я наголосив, що поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість, я хотів би нагадати вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє

- сказав Навроцький, маючи на увазі своє рішення підписати змінену версію закону.

За його словами, уряд зрештою виконав його вимоги, хоча й "не повністю".

"Я вважаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само як і до всіх інших національних меншин у Польщі", - додав президент.

Нагадаємо

Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроєкт, який зберігає допомогу "800+" тільки для українців, які працюють.

Підтримка України в Польщі знизилася з 95% у 2022 році до 48%, що супроводжується зростанням випадків дискримінації українців, на тлі скептичних заяв з боку представників офіційної Варшави. 

Павло Башинський

