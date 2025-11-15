Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
Київ • УНН
Президент Польщі Навроцький підписав закон про продовження легального статусу українських біженців до березня 2026 року, назвавши це останнім разом. Він зазначив, що до української меншини слід ставитися як до інших національних меншин у Польщі.
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що законопроєкт про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року, він підписав востаннє. Про це повідомляє видання Interia, передає УНН.
Деталі
Я підписав закон вдруге, бо не хочу бути президентом хаосу , але я наголосив, що поки за нами спостерігають прем'єр-міністр і парламентська більшість, я хотів би нагадати вам, що я підписав цей закон про допомогу українцям востаннє
За його словами, уряд зрештою виконав його вимоги, хоча й "не повністю".
"Я вважаю, що до української меншини в Польщі, яка вже переживає третій рік після початку війни, слід ставитися з належною відповідальністю, звичайно, але так само як і до всіх інших національних меншин у Польщі", - додав президент.
Нагадаємо
Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроєкт, який зберігає допомогу "800+" тільки для українців, які працюють.
Підтримка України в Польщі знизилася з 95% у 2022 році до 48%, що супроводжується зростанням випадків дискримінації українців, на тлі скептичних заяв з боку представників офіційної Варшави.