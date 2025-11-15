Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что законопроект о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года, он подписал в последний раз. Об этом сообщает издание Interia, передает УНН.

Детали

Я подписал закон во второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что пока за нами наблюдают премьер-министр и парламентское большинство, я хотел бы напомнить вам, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз - сказал Навроцкий, имея в виду свое решение подписать измененную версию закона.

По его словам, правительство в конечном итоге выполнило его требования, хотя и "не полностью".

"Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает третий год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но так же как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", - добавил президент.

Напомним

Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет помощь "800+" только для работающих украинцев.

Поддержка Украины в Польше снизилась с 95% в 2022 году до 48%, что сопровождается ростом случаев дискриминации украинцев, на фоне скептических заявлений со стороны представителей официальной Варшавы.