Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходные
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий

Киев • УНН

 • 3140 просмотра

Президент Польши Навроцкий подписал закон о продлении легального статуса украинских беженцев до марта 2026 года, назвав это последним разом. Он отметил, что к украинскому меньшинству следует относиться как к другим национальным меньшинствам в Польше.

Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что законопроект о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года, он подписал в последний раз. Об этом сообщает издание Interia, передает УНН.

Детали

Я подписал закон во второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул, что пока за нами наблюдают премьер-министр и парламентское большинство, я хотел бы напомнить вам, что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз

- сказал Навроцкий, имея в виду свое решение подписать измененную версию закона.

По его словам, правительство в конечном итоге выполнило его требования, хотя и "не полностью".

"Я считаю, что к украинскому меньшинству в Польше, которое уже переживает третий год после начала войны, следует относиться с должной ответственностью, конечно, но так же как и ко всем другим национальным меньшинствам в Польше", - добавил президент.

Напомним

Сенат Польши без поправок проголосовал за законопроект, который сохраняет помощь "800+" только для работающих украинцев.

Поддержка Украины в Польше снизилась с 95% в 2022 году до 48%, что сопровождается ростом случаев дискриминации украинцев, на фоне скептических заявлений со стороны представителей официальной Варшавы.

Павел Башинский

Война в Украине
Кароль Навроцкий
благотворительность
Польша