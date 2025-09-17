Польський Сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок: що зміниться для біженців
Київ • УНН
Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроєкт, що зберігає допомогу "800+" лише для працюючих українців. Закон також посилює контроль над отриманням соцдопомоги та обмежує користування медичними послугами для дорослих громадян України.
Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроект, який зберігає допомогу "800+" тільки для працюючих українців. Про це пише видання Polskie Radio, передає УНН.
Сенат ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. "За" проголосували 57 сенаторів, "проти" - 32, ніхто не утримався від голосу. Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також пов’язує виплату соціальних допомог - зокрема програми "800+" - із професійною активністю. Норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону
Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.
Документ також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.
Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.
Нагадаємо
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям за програмою "800+". Вона гарантувала щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які мешкають у Польщі.
У Польщі посилюють вимоги щодо допомоги українцям у рамках доступу до програми "800+". Слід бути "професійно активними та забезпечувати навчання дітей у польській школі. Постійний комітет Ради Міністрів ухвалив законопроект, який продовжує легальність перебування українців у межах обставин, що склалися після повномасштабного вторгення рф, але вносить певні пропозиції.