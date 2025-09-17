Польський Сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок: що зміниться для біженців

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 5842 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17:46 • 11515 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 14802 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 15366 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 21663 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 34738 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33431 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39364 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38821 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 105773 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
90%
749мм
Популярнi новини
Співробітники САП та НАБУ виписали собі сотні тисяч допомоги від держави "на соціально-побутові потреби" та виводять їх за кордон – розслідування17 вересня, 12:20 • 6732 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23471 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 5566 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6280 перегляди
Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду України18:10 • 5074 перегляди
Публікації
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo19:21 • 5834 перегляди
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу17 вересня, 12:21 • 23498 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto17 вересня, 08:16 • 55713 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 105771 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 122789 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою18:36 • 4228 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17:52 • 6330 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17:24 • 5610 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 41247 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 46387 перегляди
Актуальне
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Польський Сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок: що зміниться для біженців

Київ • УНН

 • 640 перегляди

Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроєкт, що зберігає допомогу "800+" лише для працюючих українців. Закон також посилює контроль над отриманням соцдопомоги та обмежує користування медичними послугами для дорослих громадян України.

Польський Сенат ухвалив закон про допомогу українцям без поправок: що зміниться для біженців

Сенат Польщі без поправок проголосував за законопроект, який зберігає допомогу "800+" тільки для працюючих українців. Про це пише видання Polskie Radio, передає УНН.

Сенат ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок. "За" проголосували 57 сенаторів, "проти" - 32, ніхто не утримався від голосу. Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також пов’язує виплату соціальних допомог - зокрема програми "800+" - із професійною активністю. Норми були підготовлені після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону 

- пише видання.

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Документ також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт щодо допомоги українцям за програмою "800+". Вона гарантувала щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від доходу сім'ї. Виплати також доступні батькам українських дітей, які мешкають у Польщі.

У Польщі посилюють вимоги щодо допомоги українцям у рамках доступу до програми "800+". Слід бути "професійно активними та забезпечувати навчання дітей у польській школі. Постійний комітет Ради Міністрів ухвалив законопроект, який продовжує легальність перебування українців у межах обставин, що склалися після повномасштабного вторгення рф, але вносить певні пропозиції.

Павло Башинський

Новини СвітуНаші за кордоном
Кароль Навроцький
Польща