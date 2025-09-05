Польща змінює правила виплат "800+" для українців: очікуються перевірки на відповідність вимогам
Київ • УНН
Польща посилює вимоги для отримання допомоги "800+" українцями, прив'язуючи її до економічної активності та навчання дітей у польських школах. Установа соціального страхування щомісяця перевірятиме відповідність критеріям.
У Польщі посилюють вимоги щодо допомоги українцям у рамках доступу до програми "800+". Слід бути "професійно активними та забезпечувати навчання дітей у польській школі. Постійний комітет Ради Міністрів ухвалив законопроект, який продовжує легальність перебування українців у межах обставин, що склалися після повномасштабного вторгення рф, але вносить певні пропозиції.
Передає УНН із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик місцевим ЗМІ, зокрема TVN24 та Рар.
Деталі
Обговорюючи деталі законопроекту щодо доступу іноземців до допомоги 800+, представник МВС Польщі Мацей Дущик зазначив, що українців будуть щомісяця перевіряти на відповідність низці критеріїв.
Про що ідеться?
У вівторок, 2-го вересня, на веб-сайті Центру урядового законодавства, опубліковано законопроект про внесення змін до деяких законів щодо перевірки права на сімейні виплати для іноземців та надання допомоги громадянам України.
- Для громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими операціями, до 4 березня 2026 року затверджено легальними період перебування у країні;
- розширюється пов'язаний з цим доступ до ринку праці Польщі;
- посилюються система підтримки, але скасовуються деякі раніше чинні надзвичайні заходи.
Згідно з пропозицією:
Право на допомогу на виховання дітей для іноземців з третіх країн буде пов'язане з активністю заявника на ринку праці та навчанням дітей у польській школі.
Також Мацей Душчик, заступника міністра внутрішніх справ Польщі, зазначив про перевірку.
Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме право на отримання допомоги. Тобто чи був іноземець – і це стосується не лише українців – економічно активним у попередньому місяці
- Був ли економічно активними - право на допомогу зберігається.
- Якщо іноземець не є економічно активним, допомога буде утримана, а переказ не буде надіслано.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації додав, що Постійний комітет Ради Міністрів також обговорював, які групи слід вважати економічно активними.
Ми також обговорювали питання, наприклад, опікунів дітей з інвалідністю (...). Ми вирішили, що така допомога може виплачуватися всім дітям у Польщі, які мають польське посвідчення інваліда
Нагадаємо
У Польщі з 1 листопада вводять зміни в центрах розміщення біженців з України.
З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Форми
