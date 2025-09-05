Польща змінює правила виплат "800+" для українців: очікуються перевірки на відповідність вимогам

$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 4332 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 9680 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 9690 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 18199 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 27141 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45651 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38431 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 40091 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40604 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30919 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
Публікації
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Польща змінює правила виплат "800+" для українців: очікуються перевірки на відповідність вимогам

Київ • УНН

 • 460 перегляди

Польща посилює вимоги для отримання допомоги "800+" українцями, прив'язуючи її до економічної активності та навчання дітей у польських школах. Установа соціального страхування щомісяця перевірятиме відповідність критеріям.

Польща змінює правила виплат "800+" для українців: очікуються перевірки на відповідність вимогам

У Польщі посилюють вимоги щодо допомоги українцям у рамках доступу до програми "800+". Слід бути "професійно активними та забезпечувати навчання дітей у польській школі. Постійний комітет Ради Міністрів ухвалив законопроект, який продовжує легальність перебування українців у межах обставин, що склалися після повномасштабного вторгення рф, але вносить певні пропозиції.

Передає УНН із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик місцевим ЗМІ, зокрема TVN24 та Рар.

Деталі

Обговорюючи деталі законопроекту щодо доступу іноземців до допомоги 800+, представник МВС Польщі Мацей Дущик зазначив, що українців будуть щомісяця перевіряти на відповідність низці критеріїв.

Про що ідеться?

У вівторок, 2-го вересня, на веб-сайті Центру урядового законодавства, опубліковано законопроект про внесення змін до деяких законів щодо перевірки права на сімейні виплати для іноземців та надання допомоги громадянам України.

  • Для громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими операціями, до 4 березня 2026 року затверджено легальними період перебування у країні;
    • розширюється пов'язаний з цим доступ до ринку праці Польщі;
      • посилюються система підтримки, але скасовуються деякі раніше чинні надзвичайні заходи.

        Згідно з пропозицією:

        Право на допомогу на виховання дітей для іноземців з третіх країн буде пов'язане з активністю заявника на ринку праці та навчанням дітей у польській школі.

        Також Мацей Душчик, заступника міністра внутрішніх справ Польщі, зазначив про перевірку.

        Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме право на отримання допомоги. Тобто чи був іноземець – і це стосується не лише українців – економічно активним у попередньому місяці

        - повідомив чиновник.
        1. Був ли економічно активними - право на допомогу зберігається.
          1. Якщо іноземець не є економічно активним, допомога буде утримана, а переказ не буде надіслано.

            Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації додав, що Постійний комітет Ради Міністрів також обговорював, які групи слід вважати економічно активними.

            Ми також обговорювали питання, наприклад, опікунів дітей з інвалідністю (...). Ми вирішили, що така допомога може виплачуватися всім дітям у Польщі, які мають польське посвідчення інваліда

            - повідомив Дущик.

            Нагадаємо

            У Польщі з 1 листопада вводять зміни в центрах розміщення біженців з України.

            З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Форми

            - повідомив речник польського уряду Адам Шлапка.

            У Німеччині загинула 16-річна українська біженка: її штовхнув під поїзд мігрант – Bild01.09.25, 19:30 • 9289 переглядiв

            Ігор Тележніков

            Наші за кордоном
            TVN24 (телеканал)
            Польща