Польща змінює правила виплат "800+" для українців: очікуються перевірки на відповідність вимогам

У Польщі посилюють вимоги щодо допомоги українцям у рамках доступу до програми "800+". Слід бути "професійно активними та забезпечувати навчання дітей у польській школі. Постійний комітет Ради Міністрів ухвалив законопроект, який продовжує легальність перебування українців у межах обставин, що склалися після повномасштабного вторгення рф, але вносить певні пропозиції.

Передає УНН із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик місцевим ЗМІ, зокрема TVN24 та Рар.

Обговорюючи деталі законопроекту щодо доступу іноземців до допомоги 800+, представник МВС Польщі Мацей Дущик зазначив, що українців будуть щомісяця перевіряти на відповідність низці критеріїв.

Про що ідеться?

У вівторок, 2-го вересня, на веб-сайті Центру урядового законодавства, опубліковано законопроект про внесення змін до деяких законів щодо перевірки права на сімейні виплати для іноземців та надання допомоги громадянам України.

Згідно з пропозицією:

Право на допомогу на виховання дітей для іноземців з третіх країн буде пов'язане з активністю заявника на ринку праці та навчанням дітей у польській школі.

Також Мацей Душчик, заступника міністра внутрішніх справ Польщі, зазначив про перевірку.

Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме право на отримання допомоги. Тобто чи був іноземець – і це стосується не лише українців – економічно активним у попередньому місяці

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації додав, що Постійний комітет Ради Міністрів також обговорював, які групи слід вважати економічно активними.

Ми також обговорювали питання, наприклад, опікунів дітей з інвалідністю (...). Ми вирішили, що така допомога може виплачуватися всім дітям у Польщі, які мають польське посвідчення інваліда