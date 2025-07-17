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Польща змінює правила розміщення українських біженців з 1 листопада

Київ • УНН

 • 1994 перегляди

З 1 листопада у Польщі центри колективного розміщення біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Для інших біженців планується програма "Разом до незалежності" із субсидіями на оренду та курсами польської мови.

Польща змінює правила розміщення українських біженців з 1 листопада

У Польщі з 1 листопада вводять зміни в центрах розміщення біженців з України, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

Уряд Польщі, як вказано, поступово припинить діяльність притулків для воєнних мігрантів з України. Проєкт закону з цього питання було ухвалено на засіданні Ради міністрів країни у вівторок. 

З 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) біженців з України прийматимуть лише представників захищених груп. Це включає пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб

- сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", - сказав він.

Наразі понад половині мешканців центрів колективного розміщення у Польщі, як повідомляється, доплачують за проживання та харчування в центрі. Протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі кожен має право на безплатне проживання в центрі, розповіла Йоанна Баханек, речниця мазовецького воєводи.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", - пояснила вона.

Для 6000 біженців з-поза захищених груп планується програма "Разом до незалежності". Кошти ЄС будуть призначені на субсидування оренди квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

Держави ЄС продовжили захист для українців до 2027 року - ЗМІ15.07.25, 17:26 • 6430 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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