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Польша меняет правила размещения украинских беженцев с 1 ноября

Киев • УНН

 • 1952 просмотра

С 1 ноября в Польше центры коллективного размещения беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Для остальных беженцев планируется программа "Вместе к независимости" с субсидиями на аренду и курсами польского языка.

Польша меняет правила размещения украинских беженцев с 1 ноября

В Польше с 1 ноября вводятся изменения в центрах размещения беженцев из Украины, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Правительство Польши, как указано, постепенно прекратит деятельность приютов для военных мигрантов из Украины. Проект закона по этому вопросу был принят на заседании Совета министров страны во вторник. 

С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью. Формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями

- сказал представитель польского правительства Адам Шлапка.

"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", - сказал он.

Сейчас более половине жителей центров коллективного размещения в Польше, как сообщается, доплачивают за проживание и питание в центре. В течение первых нескольких месяцев после прибытия в Польшу каждый имеет право на бесплатное проживание в центре, рассказала Йоанна Баханек, пресс-секретарь мазовецкого воеводы.

"После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия", - пояснила она.

Для 6000 беженцев из незащищенных групп планируется программа "Вместе к независимости". Средства ЕС будут предназначены на субсидирование аренды квартир для украинцев и покрытие расходов на курсы польского языка.

Страны ЕС продлили защиту для украинцев до 2027 года - СМИ15.07.25, 17:26 • 6430 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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