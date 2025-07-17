Польша меняет правила размещения украинских беженцев с 1 ноября

В Польше с 1 ноября вводятся изменения в центрах размещения беженцев из Украины, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Правительство Польши, как указано, постепенно прекратит деятельность приютов для военных мигрантов из Украины. Проект закона по этому вопросу был принят на заседании Совета министров страны во вторник.

С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью. Формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями