Польша меняет правила выплат "800+" для украинцев: ожидаются проверки на соответствие требованиям

В Польше ужесточаются требования к помощи украинцам в рамках доступа к программе "800+". Следует быть "профессионально активными и обеспечивать обучение детей в польской школе. Постоянный комитет Совета Министров принял законопроект, который продлевает легальность пребывания украинцев в рамках обстоятельств, сложившихся после полномасштабного вторжения РФ, но вносит определенные предложения.

Передает УНН со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Дущика местным СМИ, в частности TVN24 и Рар.

Детали

Обсуждая детали законопроекта о доступе иностранцев к помощи 800+, представитель МВД Польши Мацей Дущик отметил, что украинцев будут ежемесячно проверять на соответствие ряду критериев.

О чем идет речь?

Во вторник, 2 сентября, на веб-сайте Центра правительственного законодательства, опубликован законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно проверки права на семейные выплаты для иностранцев и оказания помощи гражданам Украины.

Для граждан Украины, прибывших в Польшу в связи с военными операциями, до 4 марта 2026 года утвержден легальный период пребывания в стране;

расширяется связанный с этим доступ к рынку труда Польши;

усиливается система поддержки, но отменяются некоторые ранее действовавшие чрезвычайные меры.

Согласно предложению:

Право на пособие по воспитанию детей для иностранцев из третьих стран будет связано с активностью заявителя на рынке труда и обучением детей в польской школе.

Также Мацей Дущик, заместитель министра внутренних дел Польши, отметил проверку.

Учреждение социального страхования (ZUS) будет ежемесячно проверять право на получение помощи. То есть был ли иностранец – и это касается не только украинцев – экономически активным в предыдущем месяце - сообщил чиновник.

Был ли экономически активным - право на помощь сохраняется. Если иностранец не является экономически активным, помощь будет удержана, а перевод не будет отправлен.

Заместитель министра внутренних дел и администрации добавил, что Постоянный комитет Совета Министров также обсуждал, какие группы следует считать экономически активными.

Мы также обсуждали вопросы, например, опекунов детей с инвалидностью (...). Мы решили, что такая помощь может выплачиваться всем детям в Польше, имеющим польское удостоверение инвалида - сообщил Дущик.

Напомним

В Польше с 1 ноября вводят изменения в центрах размещения беженцев из Украины.

С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью. Формы - сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка.

