Польша меняет правила выплат "800+" для украинцев: ожидаются проверки на соответствие требованиям

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 4294 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 9612 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 9624 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 18143 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 27117 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 45637 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 38422 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40089 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40604 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30919 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
40%
755мм
Популярные новости
Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС5 сентября, 00:52 • 5274 просмотра
«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины5 сентября, 01:24 • 6526 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 15806 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 10029 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 6138 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 10228 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 18143 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 21301 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 51480 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 36971 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 20309 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 51480 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 20937 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 26302 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 28098 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фокс Ньюс
Фейковые новости
ЧатГПТ
Шахед-136

Польша меняет правила выплат "800+" для украинцев: ожидаются проверки на соответствие требованиям

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Польша ужесточает требования для получения помощи "800+" украинцами, привязывая ее к экономической активности и обучению детей в польских школах. Учреждение социального страхования ежемесячно будет проверять соответствие критериям.

Польша меняет правила выплат "800+" для украинцев: ожидаются проверки на соответствие требованиям

В Польше ужесточаются требования к помощи украинцам в рамках доступа к программе "800+". Следует быть "профессионально активными и обеспечивать обучение детей в польской школе. Постоянный комитет Совета Министров принял законопроект, который продлевает легальность пребывания украинцев в рамках обстоятельств, сложившихся после полномасштабного вторжения РФ, но вносит определенные предложения.

Передает УНН со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Польши Мацея Дущика местным СМИ, в частности TVN24 и Рар.

Детали

Обсуждая детали законопроекта о доступе иностранцев к помощи 800+, представитель МВД Польши Мацей Дущик отметил, что украинцев будут ежемесячно проверять на соответствие ряду критериев.

О чем идет речь?

Во вторник, 2 сентября, на веб-сайте Центра правительственного законодательства, опубликован законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно проверки права на семейные выплаты для иностранцев и оказания помощи гражданам Украины.

  • Для граждан Украины, прибывших в Польшу в связи с военными операциями, до 4 марта 2026 года утвержден легальный период пребывания в стране;
    • расширяется связанный с этим доступ к рынку труда Польши;
      • усиливается система поддержки, но отменяются некоторые ранее действовавшие чрезвычайные меры.

        Согласно предложению:

        Право на пособие по воспитанию детей для иностранцев из третьих стран будет связано с активностью заявителя на рынке труда и обучением детей в польской школе.

        Также Мацей Дущик, заместитель министра внутренних дел Польши, отметил проверку.

        Учреждение социального страхования (ZUS) будет ежемесячно проверять право на получение помощи. То есть был ли иностранец – и это касается не только украинцев – экономически активным в предыдущем месяце

        - сообщил чиновник.
        1. Был ли экономически активным - право на помощь сохраняется.
          1. Если иностранец не является экономически активным, помощь будет удержана, а перевод не будет отправлен.

            Заместитель министра внутренних дел и администрации добавил, что Постоянный комитет Совета Министров также обсуждал, какие группы следует считать экономически активными.

            Мы также обсуждали вопросы, например, опекунов детей с инвалидностью (...). Мы решили, что такая помощь может выплачиваться всем детям в Польше, имеющим польское удостоверение инвалида

            - сообщил Дущик.

            Напомним

            В Польше с 1 ноября вводят изменения в центрах размещения беженцев из Украины.

            С 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп. Это включает пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью. Формы

            - сообщил представитель польского правительства Адам Шлапка.

            В Германии погибла 16-летняя украинская беженка: ее толкнул под поезд мигрант – Bild01.09.25, 19:30 • 9289 просмотров

            Игорь Тележников

            Наши за границей
            TVN24
            Польша