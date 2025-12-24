Атака на Запорожье: два человека получили ранения
Киев • УНН
В результате ночной атаки россиян на Запорожье 24 декабря два человека получили ранения. Пострадавшие мужчина и женщина получают необходимую помощь.
Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье в ночь на среду, 24 декабря. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь.
Напомним
В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.
