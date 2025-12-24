Атака на Запорожье: два человека получили ранения

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 13301 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 23629 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 30770 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 39352 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 29059 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 34042 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 18991 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18188 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23734 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39103 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Летал чаще, чем сообщалось": новые файлы Эпштейна раскрывают детали путешествий Трампа в 90-х
23 декабря, 17:45 • 3668 просмотра
Пьяные командиры и катастрофические потери: АТЕШ раскрыл критическую ситуацию в 74-м полку РФ на Запорожье
23 декабря, 18:36 • 5212 просмотра
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку Чернигова, продолжается эвакуация жителей
23 декабря, 18:54 • 4984 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС
23 декабря, 21:21 • 4956 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на Чернигов
00:39 • 4166 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 30764 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
23 декабря, 14:58 • 22980 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
23 декабря, 12:03 • 39346 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
23 декабря, 11:27 • 34038 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 93260 просмотра
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Чернигов
Венесуэла
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
23 декабря, 09:59 • 24291 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
23 декабря, 08:10 • 23018 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
22 декабря, 17:50 • 26748 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
22 декабря, 14:33 • 28804 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
22 декабря, 07:59 • 51406 просмотра
Атака на Запорожье: два человека получили ранения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В результате ночной атаки россиян на Запорожье 24 декабря два человека получили ранения. Пострадавшие мужчина и женщина получают необходимую помощь.

Атака на Запорожье: два человека получили ранения

Два человека получили ранения в результате атаки россиян на Запорожье в ночь на среду, 24 декабря. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадавшие мужчина и женщина получают всю необходимую помощь.

Напомним

В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.

Очередная атака рф на Запорожье: известно о семи пострадавших
19.12.25, 14:58 • 3227 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Запорожье