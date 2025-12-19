Очередная атака рф на Запорожье: известно о семи пострадавших
Киев • УНН
В результате атаки рф на Запорожье число пострадавших достигло семи. Четверым из них помощь оказали на месте, они будут лечиться дома.
В результате атаки рф на Запорожье число пострадавших возросло до семи. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Уже семь пострадавших: увеличивается количество людей, нуждавшихся в помощи медиков в результате вражеской атаки на Запорожье
По его словам, четырем пострадавшим помощь оказана на месте. Они будут продолжать лечение дома.
