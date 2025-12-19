Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих сягнула семи. Чотирьом з них допомогу надали на місці, вони лікуватимуться вдома.
У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до семи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вже сім постраждалих: збільшується кількість людей, які потребували допомоги медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
За його словами, чотирьом постраждалим допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома.
