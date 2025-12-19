Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих

$42.340.00
12:39 • 1128 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 1522 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 1426 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 6176 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 3952 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 4882 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
09:00 • 19187 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 19916 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
19 грудня, 06:31 • 19530 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37 • 22923 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
Популярнi новини
Винахідницька активність у росії досягла 20-річного мінімуму після початку війни - ЦПД19 грудня, 03:53 • 21235 перегляди
Прикордонники рф перетнули лінію контролю на кордоні Естонії та росії19 грудня, 05:23 • 8444 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 12807 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 7062 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 8558 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:39 • 6178 перегляди
11:39 • 6178 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
11:05 • 8560 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
09:00 • 19187 перегляди
09:00 • 19187 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 15:30 • 46728 перегляди
18 грудня, 15:30 • 46728 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto18 грудня, 15:04 • 36706 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Андрій Костін
Марк Рютте
Україна
Польща
Одеса
Одеська область
Сполучені Штати Америки
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 54697 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 36732 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 35393 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 41828 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 46866 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-29
Свіфт

Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Внаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих сягнула семи. Чотирьом з них допомогу надали на місці, вони лікуватимуться вдома.

Чергова атака рф на Запоріжжя: відомо про сім постраждалих

У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до семи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вже сім постраждалих: збільшується кількість людей, які потребували допомоги медиків внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 

- повідомив Федоров.

За його словами, чотирьом постраждалим допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома.

Війська рф вдарили по Запоріжжю: є влучання в житловий будинок, атаковано об'єкт інфраструктури17.12.25, 11:59 • 2511 переглядiв

Антоніна Туманова

Запоріжжя