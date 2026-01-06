$42.420.13
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 13510 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 38189 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 69273 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 108772 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Ексклюзив
Ексклюзив
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі

Київ • УНН

Речник МЗС України Георгій Тихий та керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментували публікацію агентства Reuters, у якій російське високопоставлене джерело стверджує, що після військової операції США у Венесуелі "росія також має свою власну сферу впливу".

"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментували публікацію Reuters "росія втрачає союзника у Венесуелі, але сподівається виграти від реальної політики "Дикого Заходу" Трампа", у якій російське високопоставлене джерело стверджує, після операції США у Венесуелі, що "росія також має свою власну сферу впливу", пише УНН.

Деталі

"Гіперкомпенсуючі російські "джерела" пустодзвонять про "зони впливу". Цікаво, де були межі їхньої зони впливу, коли банда пригожина рушила на москву, змушуючи їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з екскрементами путіна. І досі обмежується", - написав речник МЗС Тихий у X.

На публікацію також відреагував керівник ЦПД РНБО Коваленко: "росія програла Кавказ, Сирію, Молдову, Венесуелу - про який контроль над "пост-срср" вони там говорять?"

"І про що пишуть журналісти? Хворі фантазії невдах, які через певний час будуть змушені добровільно ділитися територіями з Китаєм, про "новий світ", в якому вони "хтось". Не буде ніякого контролю за територіями "пост-срср" в рф, вони не будуть "поліцейським Європи"", - написав Коваленко у Telegram.

Такі заяви послідували після оприлюднення коментарів російських джерел у публікації Reuters про те, що захоплення Сполученими Штатами лідера Венесуели Ніколаса Мадуро позбавило главу кремля володимира путіна союзника та може збільшити "нафтовий вплив" США, але "москва розглядає потенційні вигоди від поділу світу президентом Дональдом Трампом на сфери впливу".

У публікації високопоставлене російське джерело заявило, що "росія втратила союзника в Латинській Америці", "але якщо це приклад дії доктрини Монро Трампа, як це виглядає, то росія також має свою власну сферу впливу". Джерело, написало видання, мало на увазі бажання адміністрації Трампа відновити домінування США у Західній півкулі та відродити доктрину Монро 19-го століття, яка оголошувала цей регіон зоною впливу Вашингтона.

Видання навело і слова олексія пушкова, члена ради федерації рф, який, як вказано, розглядав операцію США у Венесуелі як пряме втілення Стратегії національної безпеки США, зображуючи її як спробу відродити верховенство США та отримати контроль над більшими запасами нафти. Але, пише видання, він сказав, що це ризикує поверненням до "дикого імперіалізму 19 століття і, фактично, відродженням концепції Дикого Заходу – Дикого Заходу в тому сенсі, що Сполучені Штати повернули собі право робити те, що хочуть, у Західній півкулі".

Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю04.01.26, 19:59 • 10077 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
російська пропаганда
Володимир Путін
Міністерство закордонних справ України
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сирія
Китай
Сполучені Штати Америки
Молдова