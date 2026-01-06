"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий та керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментували публікацію Reuters "росія втрачає союзника у Венесуелі, але сподівається виграти від реальної політики "Дикого Заходу" Трампа", у якій російське високопоставлене джерело стверджує, після операції США у Венесуелі, що "росія також має свою власну сферу впливу", пише УНН.

Деталі

"Гіперкомпенсуючі російські "джерела" пустодзвонять про "зони впливу". Цікаво, де були межі їхньої зони впливу, коли банда пригожина рушила на москву, змушуючи їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою з екскрементами путіна. І досі обмежується", - написав речник МЗС Тихий у X.

На публікацію також відреагував керівник ЦПД РНБО Коваленко: "росія програла Кавказ, Сирію, Молдову, Венесуелу - про який контроль над "пост-срср" вони там говорять?"

"І про що пишуть журналісти? Хворі фантазії невдах, які через певний час будуть змушені добровільно ділитися територіями з Китаєм, про "новий світ", в якому вони "хтось". Не буде ніякого контролю за територіями "пост-срср" в рф, вони не будуть "поліцейським Європи"", - написав Коваленко у Telegram.

Такі заяви послідували після оприлюднення коментарів російських джерел у публікації Reuters про те, що захоплення Сполученими Штатами лідера Венесуели Ніколаса Мадуро позбавило главу кремля володимира путіна союзника та може збільшити "нафтовий вплив" США, але "москва розглядає потенційні вигоди від поділу світу президентом Дональдом Трампом на сфери впливу".

У публікації високопоставлене російське джерело заявило, що "росія втратила союзника в Латинській Америці", "але якщо це приклад дії доктрини Монро Трампа, як це виглядає, то росія також має свою власну сферу впливу". Джерело, написало видання, мало на увазі бажання адміністрації Трампа відновити домінування США у Західній півкулі та відродити доктрину Монро 19-го століття, яка оголошувала цей регіон зоною впливу Вашингтона.

Видання навело і слова олексія пушкова, члена ради федерації рф, який, як вказано, розглядав операцію США у Венесуелі як пряме втілення Стратегії національної безпеки США, зображуючи її як спробу відродити верховенство США та отримати контроль над більшими запасами нафти. Але, пише видання, він сказав, що це ризикує поверненням до "дикого імперіалізму 19 століття і, фактично, відродженням концепції Дикого Заходу – Дикого Заходу в тому сенсі, що Сполучені Штати повернули собі право робити те, що хочуть, у Західній півкулі".

