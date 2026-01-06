"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 1148 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 14974 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 40847 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 74094 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 43369 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 44903 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 45121 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 111357 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71564 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96992 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
93%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 9122 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 12159 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 9544 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 10367 просмотра
"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле08:04 • 4256 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 22828 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 74094 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 46922 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 111357 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 167316 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Япония
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 14381 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 59954 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 54161 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 50425 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 58423 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Отопление

"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле

Киев • УНН

 • 4608 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировали публикацию агентства Reuters, в которой российский высокопоставленный источник утверждает, что после военной операции США в Венесуэле "россия также имеет свою собственную сферу влияния".

"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировали публикацию Reuters "россия теряет союзника в Венесуэле, но надеется выиграть от реальной политики "Дикого Запада" Трампа", в которой высокопоставленный российский источник утверждает, после операции США в Венесуэле, что "россия также имеет свою собственную сферу влияния", пишет УНН.

Детали

"Гиперкомпенсирующие российские "источники" пустозвонят о "зонах влияния". Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда пригожина двинулась на москву, заставляя их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с экскрементами путина. И до сих пор ограничивается", - написал спикер МИД Тихий в X.

На публикацию также отреагировал руководитель ЦПД СНБО Коваленко: "россия проиграла Кавказ, Сирию, Молдову, Венесуэлу - о каком контроле над "пост-ссср" они там говорят?"

"И о чем пишут журналисты? Больные фантазии неудачников, которые через некоторое время будут вынуждены добровольно делиться территориями с Китаем, о "новом мире", в котором они "кто-то". Не будет никакого контроля над территориями "пост-ссср" у рф, они не будут "полицейским Европы"", - написал Коваленко в Telegram.

Такие заявления последовали после обнародования комментариев российских источников в публикации Reuters о том, что захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро лишил главу кремля владимира путина союзника и может увеличить "нефтяное влияние" США, но "москва рассматривает потенциальные выгоды от разделения мира президентом Дональдом Трампом на сферы влияния".

В публикации высокопоставленный российский источник заявил, что "россия потеряла союзника в Латинской Америке", "но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это выглядит, то россия также имеет свою собственную сферу влияния". Источник, написало издание, имел в виду желание администрации Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и возродить доктрину Монро 19-го века, которая объявляла этот регион зоной влияния Вашингтона.

Издание привело и слова алексея пушкова, члена совета федерации рф, который, как указано, рассматривал операцию США в Венесуэле как прямое воплощение Стратегии национальной безопасности США, изображая ее как попытку возродить верховенство США и получить контроль над большими запасами нефти. Но, пишет издание, он сказал, что это рискует возвращением к "дикому империализму 19 века и, фактически, возрождением концепции Дикого Запада – Дикого Запада в том смысле, что Соединенные Штаты вернули себе право делать то, что хотят, в Западном полушарии".

Госсекретарь США заявил, что Венесуэла не может быть превращена в "операционный хаб" для Ирана, россии или Китая04.01.26, 19:59 • 10097 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
российская пропаганда
Владимир Путин
Министерство иностранных дел Украины
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Сирия
Китай
Соединённые Штаты
Молдова