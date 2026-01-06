"Пустозвон" о "зонах влияния" и "больные фантазии неудачников": в МИД и ЦПД отреагировали на публикацию о надеждах рф после операции США в Венесуэле

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировали публикацию Reuters "россия теряет союзника в Венесуэле, но надеется выиграть от реальной политики "Дикого Запада" Трампа", в которой высокопоставленный российский источник утверждает, после операции США в Венесуэле, что "россия также имеет свою собственную сферу влияния", пишет УНН.

Детали

"Гиперкомпенсирующие российские "источники" пустозвонят о "зонах влияния". Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда пригожина двинулась на москву, заставляя их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом с экскрементами путина. И до сих пор ограничивается", - написал спикер МИД Тихий в X.

На публикацию также отреагировал руководитель ЦПД СНБО Коваленко: "россия проиграла Кавказ, Сирию, Молдову, Венесуэлу - о каком контроле над "пост-ссср" они там говорят?"

"И о чем пишут журналисты? Больные фантазии неудачников, которые через некоторое время будут вынуждены добровольно делиться территориями с Китаем, о "новом мире", в котором они "кто-то". Не будет никакого контроля над территориями "пост-ссср" у рф, они не будут "полицейским Европы"", - написал Коваленко в Telegram.

Такие заявления последовали после обнародования комментариев российских источников в публикации Reuters о том, что захват Соединенными Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро лишил главу кремля владимира путина союзника и может увеличить "нефтяное влияние" США, но "москва рассматривает потенциальные выгоды от разделения мира президентом Дональдом Трампом на сферы влияния".

В публикации высокопоставленный российский источник заявил, что "россия потеряла союзника в Латинской Америке", "но если это пример действия доктрины Монро Трампа, как это выглядит, то россия также имеет свою собственную сферу влияния". Источник, написало издание, имел в виду желание администрации Трампа восстановить доминирование США в Западном полушарии и возродить доктрину Монро 19-го века, которая объявляла этот регион зоной влияния Вашингтона.

Издание привело и слова алексея пушкова, члена совета федерации рф, который, как указано, рассматривал операцию США в Венесуэле как прямое воплощение Стратегии национальной безопасности США, изображая ее как попытку возродить верховенство США и получить контроль над большими запасами нефти. Но, пишет издание, он сказал, что это рискует возвращением к "дикому империализму 19 века и, фактически, возрождением концепции Дикого Запада – Дикого Запада в том смысле, что Соединенные Штаты вернули себе право делать то, что хотят, в Западном полушарии".

