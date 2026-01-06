$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 10787 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 31870 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 59178 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 36011 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 39052 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 42265 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 103907 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70701 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95856 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99914 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 16291 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 40693 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 161720 перегляди
УНН Lite
Актуальне
Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає заходи реагування на мінометний обстріл території країни камбоджійськими військами. Інцидент стався після підписання угоди про припинення вогню та репатріацію полонених, внаслідок чого один тайський військовослужбовець отримав поранення.

Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив у вівторок, що уряд розглядає можливі заходи реагування на мінометний обстріл території країни з боку камбоджійських військ. Інцидент стався лише за кілька днів після підписання угоди про припинення вогню та домовленостей про репатріацію полонених. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними командування Другого армійського регіону Таїланду, внаслідок обстрілу один тайський військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його стан оцінюється як стабільний. Військове керівництво офіційно підтвердило, що Камбоджа "порушила режим припинення вогню", який мав покласти край тижням смертоносних зіткнень на кордоні.

Якщо Таїланду доведеться вжити заходів помсти, ми зробимо це, якщо буде необхідно

– сказав Анутін журналістам у Бангкоку у вівторок.

Реакція уряду та поточна ситуація

Попри жорстку риторику, голова уряду Таїланду зазначив, що за результатами попередніх консультацій інцидент може виявитися "випадковістю". Офіційний Бангкок наразі очікує додаткової інформації від камбоджійської сторони для остаточної оцінки ситуації.

Таїланд і Камбоджа закріпили перемир'я після переговорів за участю Китаю29.12.25, 14:50 • 4073 перегляди

Речник армії Вінтай Суварі запевнив, що ситуація на кордоні залишається під контролем. На цей час подальшого використання зброї або поширення конфлікту на інші ділянки не зафіксовано.

Контекст конфлікту

Загострення відбулося після того, як Таїланд погодився повернути 18 камбоджійських солдатів, захоплених у полон під час бойових дій у липні минулого року. Цей крок був частиною мирного плану, спрямованого на деескалацію в регіоні. 

Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону31.12.25, 09:46 • 3119 переглядiв

Степан Гафтко

