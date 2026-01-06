Таїланд знову звинувачує Камбоджу в порушенні режиму припинення вогню
Прем'єр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що уряд розглядає заходи реагування на мінометний обстріл території країни камбоджійськими військами. Інцидент стався після підписання угоди про припинення вогню та репатріацію полонених, внаслідок чого один тайський військовослужбовець отримав поранення.
Деталі
За даними командування Другого армійського регіону Таїланду, внаслідок обстрілу один тайський військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його стан оцінюється як стабільний. Військове керівництво офіційно підтвердило, що Камбоджа "порушила режим припинення вогню", який мав покласти край тижням смертоносних зіткнень на кордоні.
Якщо Таїланду доведеться вжити заходів помсти, ми зробимо це, якщо буде необхідно
Реакція уряду та поточна ситуація
Попри жорстку риторику, голова уряду Таїланду зазначив, що за результатами попередніх консультацій інцидент може виявитися "випадковістю". Офіційний Бангкок наразі очікує додаткової інформації від камбоджійської сторони для остаточної оцінки ситуації.
Речник армії Вінтай Суварі запевнив, що ситуація на кордоні залишається під контролем. На цей час подальшого використання зброї або поширення конфлікту на інші ділянки не зафіксовано.
Контекст конфлікту
Загострення відбулося після того, як Таїланд погодився повернути 18 камбоджійських солдатів, захоплених у полон під час бойових дій у липні минулого року. Цей крок був частиною мирного плану, спрямованого на деескалацію в регіоні.
