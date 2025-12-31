Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону

Вранці 31 грудня Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів, що перебували у полоні впродовж 155 днів. Це може свідчити про потепління двосторонніх відносин після трьох тижнів прикордонних сутичок, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.

Деталі

Місцеві ЗМІ цитують слова заступника губернатора камбоджійської провінції Пайлін Косу Бунсоета. Він заявив, що 18 солдатів, які утримувалися з моменту їхнього захоплення під час п'ятиденних зіткнень у липні, повернулися до Камбоджі через прикордонний пункт Прум.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що група спостерігачів Асоціації держав Південно-Східної Азії та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) сприяли репатріації полонених.

Міністерство закордонних справ Таїланду також опублікувало заяву щодо звільнення полонених. Камбоджійців поінформували про їхні права, провели медичне обстеження, їх відвідали спостерігачі від МКЧХ, які змогли передати листи родичам солдатів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Таїланд і Камбоджа домовилися відновити довіру та зміцнити припинення вогню після прикордонних сутичок. Переговори між двома сторонами відбулися в Китаї.