$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 1224 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 3438 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 19585 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 49973 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 36139 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32034 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30124 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21295 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19613 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24184 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів 31 грудня після 155 днів полону, що свідчить про потепління відносин. Репатріація відбулася за сприяння АСЕАН та МКЧХ.

Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів після 155 днів полону

Вранці 31 грудня Таїланд звільнив 18 камбоджійських солдатів, що перебували у полоні впродовж 155 днів. Це може свідчити про потепління двосторонніх відносин після трьох тижнів прикордонних сутичок, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.

Деталі

Місцеві ЗМІ цитують слова заступника губернатора камбоджійської провінції Пайлін Косу Бунсоета. Він заявив, що 18 солдатів, які утримувалися з моменту їхнього захоплення під час п'ятиденних зіткнень у липні, повернулися до Камбоджі через прикордонний пункт Прум.

Міністерство оборони Камбоджі заявило, що група спостерігачів Асоціації держав Південно-Східної Азії та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) сприяли репатріації полонених.

Міністерство закордонних справ Таїланду також опублікувало заяву щодо звільнення полонених. Камбоджійців поінформували про їхні права, провели медичне обстеження, їх відвідали спостерігачі від МКЧХ, які змогли передати листи родичам солдатів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Таїланд і Камбоджа домовилися відновити довіру та зміцнити припинення вогню після прикордонних сутичок. Переговори між двома сторонами відбулися в Китаї.

Євген Устименко

