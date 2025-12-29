Таїланд і Камбоджа закріпили перемир'я після переговорів за участю Китаю

Таїланд і Камбоджа планують відновити взаємну довіру та поступово зміцнити режим припинення вогню після кількох тижнів прикордонних сутичок, повідомив Пекін у комюніке за підсумками переговорів із двома країнами, що відбулися на південному заході Китаю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У суботу, 27 грудня, країни Південно-Східної Азії припинили кількатижневі запеклі бойові дії, внаслідок яких загинула щонайменше 101 людина та понад пів мільйона були змушені залишити свої домівки. Це було друге припинення вогню з кінця жовтня.

Міністри закордонних справ Таїланду та Камбоджі прибули до китайської провінції Юньнань для тристоронніх переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван І, щоб у неділю та понеділок обговорити прикордонну ситуацію.

Під час зустрічі зі своїми тайським і камбоджійським колегами Ван назвав припинення вогню "важко досягнутим" і закликав обидві країни не відмовлятися від нього на півдорозі та не допустити відновлення бойових дій.

"Було досягнуто важливого консенсусу", — заявив Ван, згідно з повідомленням його міністерства.

За спільним комюніке, оприлюдненим китайським МЗС, Таїланд і Камбоджа "відновлять політичну взаємну довіру, досягнуть перелому у відносинах та підтримуватимуть регіональний мир".

"Крок за кроком"

Міністерство закордонних справ Таїланду після переговорів заявило, що бачить "необхідність поступового відновлення взаємної довіри між урядами та народами двох країн".

"Таїланд підтвердив, що коригування відносин має здійснюватися поетапно", - йдеться у заяві міністерства.

Також зазначається, що Таїланд "розгляне можливість звільнення 18 солдатів після 72-годинного періоду спостереження за режимом припинення вогню та звернеться до Камбоджі з проханням сприяти поверненню тайських громадян уздовж кордону".

У переговорах у Китаї взяли участь представники оборонних відомств Таїланду та Камбоджі. Дипломати й військові чиновники двох країн провели низку двосторонніх зустрічей.

Міністр закордонних справ Камбоджі Прак Сокхонн після переговорів повідомив місцевим ЗМІ, що між міністрами закордонних справ і оборони буде налагоджено "відкриту комунікацію" для "відновлення довіри".

"Ми відкриті до спілкування, щоб уникати того, аби дрібні питання переростали у серйозні проблеми, і щоб відносини між військовими структурами розвивалися безперешкодно", — сказав він.

Останній раунд зіткнень розпочався на початку цього місяця після зриву припинення вогню, досягненню якого у липні сприяли президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім з метою зупинити попередній етап бойових дій.

Як ознаку можливої крихкості режиму припинення вогню, тайська армія в понеділок повідомила про інцидент із наземною міною в прикордонній провінції Сісакет. За її даними, один із членів групи з розмінування втратив ліву ногу та зазнав поранення лівого ока.

Інциденти з мінами стали каталізатором зіткнень між Таїландом і Камбоджею з липня.

Тайська армія заявила, що "докази використання протипіхотних мін послідовно свідчать про те, що камбоджійські сили продовжують застосовувати таку зброю", назвавши це "грубим порушенням міжнародних гуманітарних принципів і неприйнятним для світової спільноти".

Китай заявив про готовність надати допомогу в розмінуванні.

У заяві Державного секретаріату Камбоджі з питань кордонів зазначено, що на перший тиждень січня в Сіємреапі заплановано зустріч щодо демаркації кордону.

Тайська сторона поки що не підтвердила проведення такої зустрічі.

