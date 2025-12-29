Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 1930 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
09:17 • 12937 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 29803 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 49236 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 54711 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49021 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 38999 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43247 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51460 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 35083 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 9026 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 23413 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 13965 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 17608 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 5884 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 2658 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 6064 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35081 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133069 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 177763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14043 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32141 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42687 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133069 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43095 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Таиланд и Камбоджа договорились восстановить доверие и укрепить прекращение огня после пограничных столкновений. Переговоры состоялись в Китае, где министры иностранных дел обсудили ситуацию на границе.

Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая

Таиланд и Камбоджа планируют восстановить взаимное доверие и постепенно укрепить режим прекращения огня после нескольких недель пограничных столкновений, сообщил Пекин в коммюнике по итогам переговоров с двумя странами, состоявшихся на юго-западе Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В субботу, 27 декабря, страны Юго-Восточной Азии прекратили многонедельные ожесточенные боевые действия, в результате которых погиб по меньшей мере 101 человек и более полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома. Это было второе прекращение огня с конца октября.

Министры иностранных дел Таиланда и Камбоджи прибыли в китайскую провинцию Юньнань для трехсторонних переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы в воскресенье и понедельник обсудить пограничную ситуацию.

Во время встречи со своими тайским и камбоджийским коллегами Ван назвал прекращение огня "трудно достигнутым" и призвал обе страны не отказываться от него на полпути и не допустить возобновления боевых действий.

"Был достигнут важный консенсус", — заявил Ван, согласно сообщению его министерства.

Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны12.12.25, 09:24 • 3376 просмотров

Согласно совместному коммюнике, обнародованному китайским МИД, Таиланд и Камбоджа "восстановят политическое взаимное доверие, достигнут перелома в отношениях и будут поддерживать региональный мир".

"Шаг за шагом"

Министерство иностранных дел Таиланда после переговоров заявило, что видит "необходимость постепенного восстановления взаимного доверия между правительствами и народами двух стран".

"Таиланд подтвердил, что корректировка отношений должна осуществляться поэтапно", - говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что Таиланд "рассмотрит возможность освобождения 18 солдат после 72-часового периода наблюдения за режимом прекращения огня и обратится к Камбодже с просьбой способствовать возвращению тайских граждан вдоль границы".

В переговорах в Китае приняли участие представители оборонных ведомств Таиланда и Камбоджи. Дипломаты и военные чиновники двух стран провели ряд двусторонних встреч.

Министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхонн после переговоров сообщил местным СМИ, что между министрами иностранных дел и обороны будет налажена "открытая коммуникация" для "восстановления доверия".

"Мы открыты к общению, чтобы избегать того, чтобы мелкие вопросы перерастали в серьезные проблемы, и чтобы отношения между военными структурами развивались беспрепятственно", — сказал он.

Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня22.12.25, 18:25 • 4369 просмотров

Последний раунд столкновений начался в начале этого месяца после срыва прекращения огня, достижению которого в июле способствовали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с целью остановить предыдущий этап боевых действий.

Как признак возможной хрупкости режима прекращения огня, тайская армия в понедельник сообщила об инциденте с наземной миной в приграничной провинции Сисакет. По ее данным, один из членов группы по разминированию потерял левую ногу и получил ранение левого глаза.

Инциденты с минами стали катализатором столкновений между Таиландом и Камбоджей с июля.

Тайская армия заявила, что "доказательства использования противопехотных мин последовательно свидетельствуют о том, что камбоджийские силы продолжают применять такое оружие", назвав это "грубым нарушением международных гуманитарных принципов и неприемлемым для мирового сообщества".

Китай заявил о готовности оказать помощь в разминировании.

В заявлении Государственного секретариата Камбоджи по вопросам границ указано, что на первую неделю января в Сиемреапе запланирована встреча по демаркации границы.

Тайская сторона пока не подтвердила проведение такой встречи.

Камбоджа обвинила Таиланд в ударах вдоль границы и обратилась к США по поводу прекращения огня26.12.25, 09:55 • 3783 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Столкновения
Камбоджа
Ван И (политик)
Reuters
Таиланд
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты