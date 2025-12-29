Таиланд и Камбоджа закрепили перемирие после переговоров с участием Китая

Таиланд и Камбоджа планируют восстановить взаимное доверие и постепенно укрепить режим прекращения огня после нескольких недель пограничных столкновений, сообщил Пекин в коммюнике по итогам переговоров с двумя странами, состоявшихся на юго-западе Китая. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В субботу, 27 декабря, страны Юго-Восточной Азии прекратили многонедельные ожесточенные боевые действия, в результате которых погиб по меньшей мере 101 человек и более полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома. Это было второе прекращение огня с конца октября.

Министры иностранных дел Таиланда и Камбоджи прибыли в китайскую провинцию Юньнань для трехсторонних переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы в воскресенье и понедельник обсудить пограничную ситуацию.

Во время встречи со своими тайским и камбоджийским коллегами Ван назвал прекращение огня "трудно достигнутым" и призвал обе страны не отказываться от него на полпути и не допустить возобновления боевых действий.

"Был достигнут важный консенсус", — заявил Ван, согласно сообщению его министерства.

Согласно совместному коммюнике, обнародованному китайским МИД, Таиланд и Камбоджа "восстановят политическое взаимное доверие, достигнут перелома в отношениях и будут поддерживать региональный мир".

Министерство иностранных дел Таиланда после переговоров заявило, что видит "необходимость постепенного восстановления взаимного доверия между правительствами и народами двух стран".

"Таиланд подтвердил, что корректировка отношений должна осуществляться поэтапно", - говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что Таиланд "рассмотрит возможность освобождения 18 солдат после 72-часового периода наблюдения за режимом прекращения огня и обратится к Камбодже с просьбой способствовать возвращению тайских граждан вдоль границы".

В переговорах в Китае приняли участие представители оборонных ведомств Таиланда и Камбоджи. Дипломаты и военные чиновники двух стран провели ряд двусторонних встреч.

Министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхонн после переговоров сообщил местным СМИ, что между министрами иностранных дел и обороны будет налажена "открытая коммуникация" для "восстановления доверия".

"Мы открыты к общению, чтобы избегать того, чтобы мелкие вопросы перерастали в серьезные проблемы, и чтобы отношения между военными структурами развивались беспрепятственно", — сказал он.

Последний раунд столкновений начался в начале этого месяца после срыва прекращения огня, достижению которого в июле способствовали президент США Дональд Трамп и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим с целью остановить предыдущий этап боевых действий.

Как признак возможной хрупкости режима прекращения огня, тайская армия в понедельник сообщила об инциденте с наземной миной в приграничной провинции Сисакет. По ее данным, один из членов группы по разминированию потерял левую ногу и получил ранение левого глаза.

Инциденты с минами стали катализатором столкновений между Таиландом и Камбоджей с июля.

Тайская армия заявила, что "доказательства использования противопехотных мин последовательно свидетельствуют о том, что камбоджийские силы продолжают применять такое оружие", назвав это "грубым нарушением международных гуманитарных принципов и неприемлемым для мирового сообщества".

Китай заявил о готовности оказать помощь в разминировании.

В заявлении Государственного секретариата Камбоджи по вопросам границ указано, что на первую неделю января в Сиемреапе запланирована встреча по демаркации границы.

Тайская сторона пока не подтвердила проведение такой встречи.

