Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я
Київ • УНН
Таїланд і Камбоджа під час перемовин погодили режим припинення вогню, який має почати діяти вже сьогодні, 27 грудня. Про це інформує Thai PBS, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що після триденних напружених консультацій на імміграційному пункті Бан Паккад у районі Понг Нам Рон провінції Чантабурі секретаріати Генеральних прикордонних комітетів Таїланду та Камбоджі узгодили параметри початкового режиму тиші.
Джерело, наближене до секретаріату уряду Таїланду, повідомило, що за дотриманням початкового режиму припинення вогню стежитимуть упродовж 72 годин, а будь-яка подальша угода про припинення вогню має бути схвалена Радою національної безпеки (РНБ)
За словами джерела, під час засідання секретаріату GBC панувала напружена атмосфера, оскільки обидві сторони намагалися напрацювати взаємоприйнятну угоду про припинення вогню.
Зустріч завершилася ухваленням проєкту угоди - шостого за рахунком
У разі якщо мирну угоду схвалить Рада національної безпеки під головуванням виконувача обов’язків прем’єр-міністра Анутіна Чарнвіракула, міністр оборони Таїланду генерал Наттафон Накпанич підпише її зі своїм камбоджійським колегою в провінції Чантабурі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що тайський міністр оборони Накпханіт вилетів на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я. Конфлікт, який триває три тижні, спричинив 98 смертей та півмільйона біженців.