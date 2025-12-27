$41.930.22
Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я

Київ • УНН

 • 2458 перегляди

Таїланд і Камбоджа погодили режим припинення вогню, який має почати діяти 27 грудня. Після триденних переговорів секретаріати Генеральних прикордонних комітетів узгодили параметри початкового режиму тиші.

Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я

Таїланд і Камбоджа під час перемовин погодили режим припинення вогню, який має почати діяти вже сьогодні, 27 грудня. Про це інформує Thai PBS, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що після триденних напружених консультацій на імміграційному пункті Бан Паккад у районі Понг Нам Рон провінції Чантабурі секретаріати Генеральних прикордонних комітетів Таїланду та Камбоджі узгодили параметри початкового режиму тиші.

Джерело, наближене до секретаріату уряду Таїланду, повідомило, що за дотриманням початкового режиму припинення вогню стежитимуть упродовж 72 годин, а будь-яка подальша угода про припинення вогню має бути схвалена Радою національної безпеки (РНБ)

- повідомляє Thai PBS.  

За словами джерела, під час засідання секретаріату GBC панувала напружена атмосфера, оскільки обидві сторони намагалися напрацювати взаємоприйнятну угоду про припинення вогню.

Зустріч завершилася ухваленням проєкту угоди - шостого за рахунком

- пише Thai PBS.  

У разі якщо мирну угоду схвалить Рада національної безпеки під головуванням виконувача обов’язків прем’єр-міністра Анутіна Чарнвіракула, міністр оборони Таїланду генерал Наттафон Накпанич підпише її зі своїм камбоджійським колегою в провінції Чантабурі.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що тайський міністр оборони Накпханіт вилетів на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я. Конфлікт, який триває три тижні, спричинив 98 смертей та півмільйона біженців.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Камбоджа
Таїланд