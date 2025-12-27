Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии
Киев • УНН
Таиланд и Камбоджа согласовали режим прекращения огня, который должен начать действовать 27 декабря. После трехдневных переговоров секретариаты Генеральных пограничных комитетов согласовали параметры начального режима тишины.
Детали
Отмечается, что после трехдневных напряженных консультаций на иммиграционном пункте Бан Паккад в районе Понг Нам Рон провинции Чантабури секретариаты Генеральных пограничных комитетов Таиланда и Камбоджи согласовали параметры начального режима тишины.
Источник, близкий к секретариату правительства Таиланда, сообщил, что за соблюдением начального режима прекращения огня будут следить в течение 72 часов, а любое дальнейшее соглашение о прекращении огня должно быть одобрено Советом национальной безопасности (СНБ)
По словам источника, во время заседания секретариата GBC царила напряженная атмосфера, поскольку обе стороны пытались выработать взаимоприемлемое соглашение о прекращении огня.
Встреча завершилась принятием проекта соглашения - шестого по счету
В случае если мирное соглашение одобрит Совет национальной безопасности под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Анутина Чарнвиракула, министр обороны Таиланда генерал Наттафон Накпанич подпишет его со своим камбоджийским коллегой в провинции Чантабури.
Напомним
Ранее сообщалось, что тайский министр обороны Накпханит вылетел на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии. Конфликт, который длится три недели, привел к 98 смертям и полумиллиону беженцев.