Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии

26 декабря, 18:17 • 11232 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 28491 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 24652 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 31044 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 44184 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 26505 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 21048 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19534 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21286 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46393 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26 декабря, 18:03 • 3364 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет - Зеленский26 декабря, 18:36 • 2744 просмотра
Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента26 декабря, 19:55 • 3240 просмотра
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно23:50 • 4906 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49 • 3850 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15663 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 28499 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 19696 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 44190 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46394 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Виталий Кличко
Блогеры
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Донецкая область
Калифорния
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15663 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 11054 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 11075 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12930 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 27609 просмотра
Техника
Фильм
Дія (сервис)
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Таиланд и Камбоджа согласовали режим прекращения огня, который должен начать действовать 27 декабря. После трехдневных переговоров секретариаты Генеральных пограничных комитетов согласовали параметры начального режима тишины.

Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии

Таиланд и Камбоджа в ходе переговоров согласовали режим прекращения огня, который должен начать действовать уже сегодня, 27 декабря. Об этом информирует Thai PBS, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после трехдневных напряженных консультаций на иммиграционном пункте Бан Паккад в районе Понг Нам Рон провинции Чантабури секретариаты Генеральных пограничных комитетов Таиланда и Камбоджи согласовали параметры начального режима тишины.

Источник, близкий к секретариату правительства Таиланда, сообщил, что за соблюдением начального режима прекращения огня будут следить в течение 72 часов, а любое дальнейшее соглашение о прекращении огня должно быть одобрено Советом национальной безопасности (СНБ)

- сообщает Thai PBS.  

По словам источника, во время заседания секретариата GBC царила напряженная атмосфера, поскольку обе стороны пытались выработать взаимоприемлемое соглашение о прекращении огня.

Встреча завершилась принятием проекта соглашения - шестого по счету

- пишет Thai PBS.  

В случае если мирное соглашение одобрит Совет национальной безопасности под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Анутина Чарнвиракула, министр обороны Таиланда генерал Наттафон Накпанич подпишет его со своим камбоджийским коллегой в провинции Чантабури.

Напомним

Ранее сообщалось, что тайский министр обороны Накпханит вылетел на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии. Конфликт, который длится три недели, привел к 98 смертям и полумиллиону беженцев.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Таиланд