$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 1582 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 7586 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 18525 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 14803 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 13095 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15953 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18421 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 34794 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16831 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10 • 32310 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Міністр оборони Таїланду вилітає на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Тайський міністр оборони Накпханіт вилітає на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я. Конфлікт триває три тижні, спричинивши 98 смертей та півмільйона біженців.

Міністр оборони Таїланду вилітає на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я
Фото: Reuters

У суботу міністр оборони Таїланду Наттхапхон Накпханіт  приєднається до переговорів із камбоджійською стороною, які мають завершитися підписанням офіційної угоди про припинення вогню. Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул підтвердив, що успіх місії залежить від здатності міністра знайти спільну мову з колегою з Камбоджі та повернути сторони до виконання пакту, укладеного в липні за сприяння президента США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Бої на прикордонному пункті між Таїландом та Камбоджею тривають із середи. Головним завданням міністра є деескалація конфлікту, який за останні три тижні призвів до загибелі 98 осіб та появи понад півмільйона біженців.

Дипломатичний тиск та очікування

Переговори проходять в умовах активного міжнародного втручання. Крім зусиль голови блоку АСЕАН та адміністрації США, тиск на конфліктуючі сторони чинить Китай через свого спецпосланця Дена Сіцзюня.

Камбоджа звинуватила Таїланд в ударах уздовж кордону та звернулася до США щодо припинення вогню26.12.25, 09:55 • 2798 переглядiв

Важливо, щоб ми обидва дотрималися обіцянок не погрожувати, не ображати та не провокувати, а також зменшити ворожнечу між двома країнами 

– наголосив Анутін Чарнвіракул, коментуючи очікувані результати роботи глави Міноборони.

Прем'єр також висловив надію на остаточне врегулювання: "Я сподіваюся, що цього разу буде останній раз, коли ми підписуємо таку угоду, щоб у цьому районі був мир, і люди могли повернутися до своїх домівок". 

Бойові дії, що охопили територію від лаоського кордону до узбережжя, залишаються наслідком давніх суперечок щодо демаркації 817-кілометрової межі між державами.

Таїланд та Камбоджа розпочали триденні військові переговори для припинення вогню24.12.25, 19:39 • 4384 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Камбоджа
Reuters
Таїланд
Китай
Сполучені Штати Америки