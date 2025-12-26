Міністр оборони Таїланду вилітає на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я
Тайський міністр оборони Накпханіт вилітає на переговори з Камбоджею для підписання угоди про перемир'я. Конфлікт триває три тижні, спричинивши 98 смертей та півмільйона біженців.
У суботу міністр оборони Таїланду Наттхапхон Накпханіт приєднається до переговорів із камбоджійською стороною, які мають завершитися підписанням офіційної угоди про припинення вогню. Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул підтвердив, що успіх місії залежить від здатності міністра знайти спільну мову з колегою з Камбоджі та повернути сторони до виконання пакту, укладеного в липні за сприяння президента США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Бої на прикордонному пункті між Таїландом та Камбоджею тривають із середи. Головним завданням міністра є деескалація конфлікту, який за останні три тижні призвів до загибелі 98 осіб та появи понад півмільйона біженців.
Дипломатичний тиск та очікування
Переговори проходять в умовах активного міжнародного втручання. Крім зусиль голови блоку АСЕАН та адміністрації США, тиск на конфліктуючі сторони чинить Китай через свого спецпосланця Дена Сіцзюня.
Важливо, щоб ми обидва дотрималися обіцянок не погрожувати, не ображати та не провокувати, а також зменшити ворожнечу між двома країнами
Прем'єр також висловив надію на остаточне врегулювання: "Я сподіваюся, що цього разу буде останній раз, коли ми підписуємо таку угоду, щоб у цьому районі був мир, і люди могли повернутися до своїх домівок".
Бойові дії, що охопили територію від лаоського кордону до узбережжя, залишаються наслідком давніх суперечок щодо демаркації 817-кілометрової межі між державами.
