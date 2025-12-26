Камбоджа звинуватила Таїланд в ударах уздовж кордону та звернулася до США щодо припинення вогню
Київ • УНН
Камбоджа заявляє про обстріли з боку Таїланду з 25 по 26 грудня, що вразили села та храми. Прем'єр-міністр Камбоджі звернувся до США з проханням сприяти припиненню вогню.
Камбоджа заявила про обстріли з боку тайських військ уздовж кордону та закликала США сприяти якнайшвидшому припиненню вогню. Про це повідомляє Кampuchea Тhmey, передає УНН.
Деталі
Міністерство національної оборони заявило, що тайські війська здійснили обстріли та авіаудари з 25 грудня до ранку 26 грудня, внаслідок чого були вражені села Прей Чан та Чук Чей, а також храми Та Моун, Та Крабей та Преах Віхеар
Речниця відомства генерал-лейтенант Малі Сочеата повідомила, що храми неодноразово піддавалися обстрілу, зокрема, з Та-Маун та Преах-Віхеа. Також постраждали цивільні райони в провінціях Бантеймеанчей та Баттамбанг, внаслідок чого постраждали та пошкоджено майно.
25 грудня прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет під час телефонної розмови поінформував державного секретаря США Марко Рубіо про ескалацію ситуації на кордоні. Він наголосив на прихильності Камбоджі до стриманості та діалогу.
Марко Рубіо, зі свого боку, підтвердив готовність Сполучених Штатів сприяти негайному припиненню вогню та підтримати мирні переговори відповідно до Спільної декларації Куала-Лумпура.
Камбоджа закликала міжнародну спільноту засудити дії Таїланду та підтримати термінові кроки, спрямовані на деескалацію конфлікту вздовж кордону.
Нагадаємо
Військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори на прикордонному контрольно-пропускному пункті, намагаючись зупинити 16-денне збройне протистояння. Внаслідок запеклих зіткнень на кордоні вже загинуло щонайменше 86 осіб.