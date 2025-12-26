$41.930.22
49.430.26
ukenru
06:47 • 3186 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 7610 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 19083 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 66080 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 66071 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 80587 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 40059 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28819 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21504 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 70759 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Камбоджа звинуватила Таїланд в ударах уздовж кордону та звернулася до США щодо припинення вогню

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Камбоджа заявляє про обстріли з боку Таїланду з 25 по 26 грудня, що вразили села та храми. Прем'єр-міністр Камбоджі звернувся до США з проханням сприяти припиненню вогню.

Камбоджа звинуватила Таїланд в ударах уздовж кордону та звернулася до США щодо припинення вогню

Камбоджа заявила про обстріли з боку тайських військ уздовж кордону та закликала США сприяти якнайшвидшому припиненню вогню. Про це повідомляє Кampuchea Тhmey, передає УНН.

Деталі

Міністерство національної оборони заявило, що тайські війська здійснили обстріли та авіаудари з 25 грудня до ранку 26 грудня, внаслідок чого були вражені села Прей Чан та Чук Чей, а також храми Та Моун, Та Крабей та Преах Віхеар

- пише видання.

Речниця відомства генерал-лейтенант Малі Сочеата повідомила, що храми неодноразово піддавалися обстрілу, зокрема, з Та-Маун та Преах-Віхеа. Також постраждали цивільні райони в провінціях Бантеймеанчей та Баттамбанг, внаслідок чого постраждали та пошкоджено майно.

25 грудня прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет під час телефонної розмови поінформував державного секретаря США Марко Рубіо про ескалацію ситуації на кордоні. Він наголосив на прихильності Камбоджі до стриманості та діалогу.

Марко Рубіо, зі свого боку, підтвердив готовність Сполучених Штатів сприяти негайному припиненню вогню та підтримати мирні переговори відповідно до Спільної декларації Куала-Лумпура.

Камбоджа закликала міжнародну спільноту засудити дії Таїланду та підтримати термінові кроки, спрямовані на деескалацію конфлікту вздовж кордону.

Нагадаємо

Військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори на прикордонному контрольно-пропускному пункті, намагаючись зупинити 16-денне збройне протистояння. Внаслідок запеклих зіткнень на кордоні вже загинуло щонайменше 86 осіб.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Село
Сутички
Камбоджа
Марко Рубіо
Таїланд
Сполучені Штати Америки