Таїланд та Камбоджа розпочали триденні військові переговори для припинення вогню
Київ • УНН
Військові Таїланду та Камбоджі розпочали триденні переговори щодо припинення 16-денного збройного протистояння, внаслідок якого загинуло щонайменше 86 осіб. Мета зустрічі – відновити перемир'я, досягнуте раніше за посередництва Малайзії та США.
Деталі
Зустріч Генерального прикордонного комітету триватиме три дні. Її мета – відновити перемир’я, яке раніше було досягнуте за посередництва Малайзії та США, але згодом зірване.
Ця зустріч є найважливішим кроком з моменту відновлення бойових дій і сталася після окремих, але невдалих спроб Малайзії, Китаю та Сполучених Штатів змусити обидві країни зайти за стіл переговорів
Очікування від зустрічі міністрів оборони
Речник Міноборони Таїланду контр-адмірал Сурасант Конгсірі повідомив, що успіх нинішніх консультацій може прокласти шлях до прямого діалогу керівників оборонних відомств. за його словами, "якщо зустріч секретаріату пройде гладко та призведе до угоди, то 27 грудня відбудеться зустріч міністрів оборони двох країн".
Формат переговорів
Діалог розпочався у середу під керівництвом генералів з обох сторін. Речниця Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата підтвердила старт процесу о 16:30 за місцевим часом. Сторони намагаються врегулювати конфлікт на південній ділянці спільного кордону довжиною 817 кілометрів, де спостерігається найбільша напруженість.
