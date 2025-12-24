$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 9356 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 11426 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 9972 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 14244 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 21735 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 15612 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17819 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34430 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49945 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68700 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Таїланд та Камбоджа розпочали триденні військові переговори для припинення вогню

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Військові Таїланду та Камбоджі розпочали триденні переговори щодо припинення 16-денного збройного протистояння, внаслідок якого загинуло щонайменше 86 осіб. Мета зустрічі – відновити перемир'я, досягнуте раніше за посередництва Малайзії та США.

Таїланд та Камбоджа розпочали триденні військові переговори для припинення вогню

Військові представники Таїланду та Камбоджі розпочали переговори на прикордонному контрольно-пропускному пункті, намагаючись зупинити 16-денне збройне протистояння. Внаслідок запеклих зіткнень на кордоні вже загинуло щонайменше 86 осіб. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зустріч Генерального прикордонного комітету триватиме три дні. Її мета – відновити перемир’я, яке раніше було досягнуте за посередництва Малайзії та США, але згодом зірване. 

Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп12.12.25, 20:21 • 4059 переглядiв

Ця зустріч є найважливішим кроком з моменту відновлення бойових дій і сталася після окремих, але невдалих спроб Малайзії, Китаю та Сполучених Штатів змусити обидві країни зайти за стіл переговорів

– йдеться у матеріалі Reuters

Очікування від зустрічі міністрів оборони

Речник Міноборони Таїланду контр-адмірал Сурасант Конгсірі повідомив, що успіх нинішніх консультацій може прокласти шлях до прямого діалогу керівників оборонних відомств. за його словами, "якщо зустріч секретаріату пройде гладко та призведе до угоди, то 27 грудня відбудеться зустріч міністрів оборони двох країн".

Формат переговорів

Діалог розпочався у середу під керівництвом генералів з обох сторін. Речниця Міністерства оборони Камбоджі Малі Сочеата підтвердила старт процесу о 16:30 за місцевим часом. Сторони намагаються врегулювати конфлікт на південній ділянці спільного кордону довжиною 817 кілометрів, де спостерігається найбільша напруженість.

Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню22.12.25, 18:25 • 4177 переглядiв

Степан Гафтко

