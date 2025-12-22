Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню
Київ • УНН
Таїланд і Камбоджа відновлять переговори цього тижня для розробки детальних заходів щодо тривалого миру після прикордонних зіткнень. Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду, назвавши її нечіткою та укладеною заради присутності американського лідера.
У понеділок, 22 грудня, міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив, що сторони відновлять переговори вже цього тижня. Зустріч Спільного прикордонного комітету запланована на середу. Головна мета – розробити детальні заходи, які забезпечать тривалий мир після серії смертельних зіткнень на кордоні. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду про припинення вогню, зазначивши, що вона була укладена занадто швидко заради присутності американського лідера і не містила конкретики.
Угода не містила достатніх деталей для забезпечення виконання домовленості про припинення збройного конфлікту. Цього разу давайте обговоримо деталі та переконаємося, що режим припинення вогню відображає ситуацію на місцях
Бангкок скептично ставиться до публічних заяв Камбоджі про готовність до безумовного миру. За словами тайського міністра, Таїланд досі не отримав жодної прямої офіційної пропозиції від сусідів, а заяви Пномпеня вважає спробою посилити міжнародний тиск, а не щирим бажанням вирішити кризу.
Він додав, що прогрес можливий лише через двосторонні технічні переговори, а не через винесення суперечки на міжнародний рівень.
Сторони планують узгодити конкретні кроки для дотримання тиші, які "обидві сторони будуть повністю виконувати". Майбутня зустріч у середу має стати початком формування реального режиму припинення вогню, який би базувався на реальній ситуації вздовж кордону.
