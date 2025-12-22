Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню

$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 10868 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 11069 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 13367 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 16362 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 17071 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 18050 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 16570 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12976 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12120 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
22 грудня, 10:14 • 8948 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 27607 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 29984 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа22 грудня, 09:41 • 22562 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 21340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13 • 11767 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 58217 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 80238 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 114560 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Львів
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33 • 3184 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 30015 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 27639 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 32737 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 33593 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Су-30

Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Таїланд і Камбоджа відновлять переговори цього тижня для розробки детальних заходів щодо тривалого миру після прикордонних зіткнень. Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду, назвавши її нечіткою та укладеною заради присутності американського лідера.

Таїланд і Камбоджа в черговий раз спробують домовитися про реальне припинення вогню

У понеділок, 22 грудня, міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу заявив, що сторони відновлять переговори вже цього тижня. Зустріч Спільного прикордонного комітету запланована на середу. Головна мета – розробити детальні заходи, які забезпечать тривалий мир після серії смертельних зіткнень на кордоні. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Глава МЗС Таїланду розкритикував жовтневу угоду про припинення вогню, зазначивши, що вона була укладена занадто швидко заради присутності американського лідера і не містила конкретики.

Угода не містила достатніх деталей для забезпечення виконання домовленості про припинення збройного конфлікту. Цього разу давайте обговоримо деталі та переконаємося, що режим припинення вогню відображає ситуацію на місцях 

– наголосив Сіхасак Пхуангкеткеоу під час саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі.

Бангкок скептично ставиться до публічних заяв Камбоджі про готовність до безумовного миру. За словами тайського міністра, Таїланд досі не отримав жодної прямої офіційної пропозиції від сусідів, а заяви Пномпеня вважає спробою посилити міжнародний тиск, а не щирим бажанням вирішити кризу.

Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп12.12.25, 20:21 • 4050 переглядiв

Він додав, що прогрес можливий лише через двосторонні технічні переговори, а не через винесення суперечки на міжнародний рівень.

Сторони планують узгодити конкретні кроки для дотримання тиші, які "обидві сторони будуть повністю виконувати". Майбутня зустріч у середу має стати початком формування реального режиму припинення вогню, який би базувався на реальній ситуації вздовж кордону.

Крок до миру: в Азії збирається терміновий саміт через війну між Таїландом та Камбоджею22.12.25, 02:35 • 3750 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Камбоджа
Ассошіейтед Прес
Таїланд