Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп

Лідери Таїланду і Камбоджі за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом погодилися припинити всі бойові дії і повернутися до початкової мирної угоди, укладеної в Малайзії. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Сьогодні вранці я мав дуже хорошу розмову з прем'єр-міністром Таїланду Анутхіном Чанвіракулом і прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом щодо дуже сумного відновлення їхньої давньої війни. Вони погодилися припинити всі стрілянини, починаючи з сьогоднішнього вечора, і повернутися до початкової мирної угоди, укладеної зі мною і з ними за допомогою великого прем'єр-міністра Малайзії, Анвара Ібрагіма

Він додав, що обидві країни готові до миру і продовження торгівлі із США.

Для мене честь працювати з Анутіном і Хуном над вирішенням того, що могло перерости у велику війну між двома інакше чудовими і процвітаючими країнами