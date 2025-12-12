$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 3068 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 11855 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 17883 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 21874 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 33536 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 27392 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22822 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22928 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24000 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Дональд Трамп заявив, що лідери Таїланду та Камбоджі погодилися припинити всі бойові дії та повернутися до мирної угоди, укладеної в Малайзії. Це сталося після розмови Трампа з прем'єр-міністрами обох країн, які готові до миру та торгівлі зі США.

Таїланд та Камбоджа повертаються до мирної угоди - Трамп

Лідери Таїланду і Камбоджі за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом погодилися припинити всі бойові дії і повернутися до початкової мирної угоди, укладеної в Малайзії. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Сьогодні вранці я мав дуже хорошу розмову з прем'єр-міністром Таїланду Анутхіном Чанвіракулом і прем'єр-міністром Камбоджі Хун Манетом щодо дуже сумного відновлення їхньої давньої війни. Вони погодилися припинити всі стрілянини, починаючи з сьогоднішнього вечора, і повернутися до початкової мирної угоди, укладеної зі мною і з ними за допомогою великого прем'єр-міністра Малайзії, Анвара Ібрагіма 

- написав Трамп.

Він додав, що обидві країни готові до миру і продовження торгівлі із США.

Для мене честь працювати з Анутіном і Хуном над вирішенням того, що могло перерости у велику війну між двома інакше чудовими і процвітаючими країнами 

- заявив Трамп.

Нагадаємо

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею знову різко загострилися. Камбоджа заявила про нові авіаудари з боку Таїланду, а вздовж спірного регіону спалахнули запеклі бої з використанням артилерії.

Павло Башинський

