Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп

18:15 • 234 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 2890 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 11748 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 17758 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 21748 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 33435 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 27316 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22791 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22902 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23986 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Меню
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 22518 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 18603 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе12 декабря, 11:30 • 14876 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12 декабря, 12:07 • 21000 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 16821 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 912 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 21743 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 16927 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 33433 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 71227 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 16932 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 18680 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 48559 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 43318 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 48119 просмотра
Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить все боевые действия и вернуться к мирному соглашению, заключенному в Малайзии. Это произошло после разговора Трампа с премьер-министрами обеих стран, которые готовы к миру и торговле с США.

Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп

Лидеры Таиланда и Камбоджи по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласились прекратить все боевые действия и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному в Малайзии. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно очень печального возобновления их давней войны. Они согласились прекратить все стрельбы, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному со мной и с ними с помощью великого премьер-министра Малайзии, Анвара Ибрагима 

- написал Трамп.

Он добавил, что обе страны готовы к миру и продолжению торговли с США.

Для меня честь работать с Анутином и Хуном над решением того, что могло перерасти в большую войну между двумя иначе замечательными и процветающими странами 

- заявил Трамп.

Напомним

Столкновения между Таиландом и Камбоджей снова резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.

Павел Башинский

