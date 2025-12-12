Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить все боевые действия и вернуться к мирному соглашению, заключенному в Малайзии. Это произошло после разговора Трампа с премьер-министрами обеих стран, которые готовы к миру и торговле с США.
Лидеры Таиланда и Камбоджи по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласились прекратить все боевые действия и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному в Малайзии. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно очень печального возобновления их давней войны. Они согласились прекратить все стрельбы, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному со мной и с ними с помощью великого премьер-министра Малайзии, Анвара Ибрагима
Он добавил, что обе страны готовы к миру и продолжению торговли с США.
Для меня честь работать с Анутином и Хуном над решением того, что могло перерасти в большую войну между двумя иначе замечательными и процветающими странами
Столкновения между Таиландом и Камбоджей снова резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.