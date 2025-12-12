Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп

Лидеры Таиланда и Камбоджи по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом согласились прекратить все боевые действия и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному в Малайзии. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно очень печального возобновления их давней войны. Они согласились прекратить все стрельбы, начиная с сегодняшнего вечера, и вернуться к первоначальному мирному соглашению, заключенному со мной и с ними с помощью великого премьер-министра Малайзии, Анвара Ибрагима