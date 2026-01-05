Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Киевской области погиб мирный житель 1951 года рождения в Фастовском районе. Город Славутич остался без электроснабжения, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.
В ночь на 5 января российские войска совершили обстрел Киевской области, целясь в жилые секторы и критическую инфраструктуру. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о гибели гражданского лица и значительных повреждениях имущества, пишет УНН.
Детали
К сожалению, имеем невосполнимую потерю. В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль
Обесточивание Славутича
Из-за ударов по энергообъектам город Славутич остался без электроснабжения. По словам главы ОВА, все объекты критической инфраструктуры города сейчас переведены на резервное питание, что позволяет обеспечивать жителей теплом и водой. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.
Калашник подчеркнул, что атака продолжается, и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
