4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
публикации
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА

Киев • УНН

 • 2 просмотра

В результате ночного обстрела Киевской области погиб мирный житель 1951 года рождения в Фастовском районе. Город Славутич остался без электроснабжения, объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА

В ночь на 5 января российские войска совершили обстрел Киевской области, целясь в жилые секторы и критическую инфраструктуру. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о гибели гражданского лица и значительных повреждениях имущества, пишет УНН.

Детали

К сожалению, имеем невосполнимую потерю. В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль

- отметил Калашник.

Обесточивание Славутича

Из-за ударов по энергообъектам город Славутич остался без электроснабжения. По словам главы ОВА, все объекты критической инфраструктуры города сейчас переведены на резервное питание, что позволяет обеспечивать жителей теплом и водой. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Калашник подчеркнул, что атака продолжается, и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. 

Степан Гафтко

Война в Украине