Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА

В ночь на 5 января российские войска совершили обстрел Киевской области, целясь в жилые секторы и критическую инфраструктуру. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о гибели гражданского лица и значительных повреждениях имущества, пишет УНН.

Детали

К сожалению, имеем невосполнимую потерю. В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Разделяем вашу боль - отметил Калашник.

Обесточивание Славутича

Из-за ударов по энергообъектам город Славутич остался без электроснабжения. По словам главы ОВА, все объекты критической инфраструктуры города сейчас переведены на резервное питание, что позволяет обеспечивать жителей теплом и водой. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

Калашник подчеркнул, что атака продолжается, и призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ночная атака рф: взрывы в Харькове и Полтаве, удары по энергообъектам Славутича