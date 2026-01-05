Ночная атака рф: взрывы в Харькове и Полтаве, удары по энергообъектам Славутича
Киев • УНН
Ночью 5 января российские войска атаковали Харьков, Полтаву и энергетическую инфраструктуру Киевской области беспилотниками. Мэр Славутича Юрий Фомичев подтвердил удары по энергообъектам города, масштабы разрушений оцениваются.
В ночь на 5 января российские войска совершили очередную атаку беспилотниками, в результате чего в Харькове и Полтаве прогремели серии взрывов. Под ударом также оказалась энергетическая инфраструктура Киевской области. Об этом сообщают Воздушные силы, а также мэр Славутича Юрий Фомичев, пишет УНН.
Подробности
Около полуночи в Харькове было зафиксировано по меньшей мере три взрыва в черте города, еще один прогремел позже, вероятно, за его пределами. Воздушные Силы заранее предупреждали о налете БпЛА на Андреевку, Златополь и другие населенные пункты области.
Одновременно серия взрывов прогремела в Полтаве. Военные сообщали о движении дронов западным курсом через центр и юг региона.
Удар по Славутичу
Мэр Славутича Юрий Фомичев подтвердил атаку на энергетические объекты города. В настоящее время проводится оценка масштабов разрушений.
Враг атакует энергетические объекты. Как только ситуация с безопасностью позволит - энергетики начнут восстановление. Утром разворачиваем пункты несокрушимости
Энергетики начнут ремонтные работы сразу после стабилизации ситуации. Информация о пострадавших и объемах повреждений уточняется.
