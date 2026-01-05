Нічна атака рф: вибухи у Харкові та Полтаві, удари по енергооб'єктах Славутича
Київ • УНН
Вночі 5 січня російські війська атакували Харків, Полтаву та енергетичну інфраструктуру Київської області безпілотниками. Мер Славутича Юрій Фомічев підтвердив удари по енергооб'єктах міста, масштаби руйнувань оцінюються.
У ніч на 5 січня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками, внаслідок чого у Харкові та Полтаві пролунали серії вибухів. Під ударом також опинилася енергетична інфраструктура Київської області. Про це повідомляють Повітряні сили, а також мер Славутича Юрій Фомічев, пише УНН.
Деталі
Близько опівночі у Харкові було зафіксовано щонайменше три вибухи в межах міста, ще один пролунав пізніше, ймовірно, за його межами. Повітряні Сили заздалегідь попереджали про наліт БпЛА на Андріївку, Златопіль та інші населені пункти області.
Одночасно серія вибухів пролунала в Полтаві. Військові повідомляли про рух дронів західним курсом через центр та південь регіону.
Удар по Славутичу
Міський голова Славутича Юрій Фомічев підтвердив атаку на енергетичні об’єкти міста. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.
Ворог атакує енергетичні обʼєкти. Щойно безпекова ситуація дозволить - енергетики почнуть відновлення. Зранку розгортаємо пункти незламності
Енергетики розпочнуть ремонтні роботи одразу після стабілізації ситуації. Інформація про постраждалих та обсяги пошкоджень уточнюється.
