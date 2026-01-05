$42.170.00
4 січня, 15:52 • 13568 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 22653 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 45671 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 31934 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 44483 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 53002 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 58550 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 55886 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51152 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66352 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Нічна атака рф: вибухи у Харкові та Полтаві, удари по енергооб'єктах Славутича

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Вночі 5 січня російські війська атакували Харків, Полтаву та енергетичну інфраструктуру Київської області безпілотниками. Мер Славутича Юрій Фомічев підтвердив удари по енергооб'єктах міста, масштаби руйнувань оцінюються.

Нічна атака рф: вибухи у Харкові та Полтаві, удари по енергооб'єктах Славутича

У ніч на 5 січня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками, внаслідок чого у Харкові та Полтаві пролунали серії вибухів. Під ударом також опинилася енергетична інфраструктура Київської області. Про це повідомляють Повітряні сили, а також мер Славутича Юрій Фомічев, пише УНН.

Деталі

Близько опівночі у Харкові було зафіксовано щонайменше три вибухи в межах міста, ще один пролунав пізніше, ймовірно, за його межами. Повітряні Сили заздалегідь попереджали про наліт БпЛА на Андріївку, Златопіль та інші населені пункти області.

Одночасно серія вибухів пролунала в Полтаві. Військові повідомляли про рух дронів західним курсом через центр та південь регіону.

Удар по Славутичу

Міський голова Славутича Юрій Фомічев підтвердив атаку на енергетичні об’єкти міста. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань.

Ворог атакує енергетичні обʼєкти. Щойно безпекова ситуація дозволить - енергетики почнуть відновлення. Зранку розгортаємо пункти незламності

- повідомив мер.

Енергетики розпочнуть ремонтні роботи одразу після стабілізації ситуації. Інформація про постраждалих та обсяги пошкоджень уточнюється. 

СБС перехопили ворожий "шахед" з ПЗРК: показали відео04.01.26, 22:07 • 2164 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Полтава
Харків