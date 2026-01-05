Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА

$42.170.00
4 січня, 15:52 • 15366 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 28066 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 49898 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 35598 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 47299 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54476 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59788 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56242 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51372 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66815 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю4 січня, 17:59 • 4368 перегляди
Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі4 січня, 18:10 • 3912 перегляди
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад4 січня, 18:35 • 4586 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video4 січня, 18:50 • 10071 перегляди
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 3424 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 96887 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 115543 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 124691 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 260590 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 196530 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Тайсон Ф'юрі
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Україна
Швейцарія
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 14362 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 12581 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 14332 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24347 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71456 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Київської області загинув мирний мешканець 1951 року народження у Фастівському районі. Місто Славутич залишилося без електропостачання, об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.

Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА

У ніч на 5 січня російські війська здійснили обстріл Київської області, цілячись у житлові сектори та критичну інфраструктуру. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про загибель цивільної особи та значні пошкодження майна, пише УНН.

Деталі

На жаль, маємо непоправну втрату. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець - чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль

- зазначив Калашник.

Знеструмлення Славутича

Через удари по енергооб'єктах місто Славутич залишилося без електропостачання. За словами голови ОВА, усі об’єкти критичної інфраструктури міста наразі переведені на резервне живлення, що дозволяє забезпечувати мешканців теплом та водою. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Калашник наголосив, що атака триває, та закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях. 

Нічна атака рф: вибухи у Харкові та Полтаві, удари по енергооб'єктах Славутича05.01.26, 01:33 • 1358 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні