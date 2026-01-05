Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Київської області загинув мирний мешканець 1951 року народження у Фастівському районі. Місто Славутич залишилося без електропостачання, об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення.
У ніч на 5 січня російські війська здійснили обстріл Київської області, цілячись у житлові сектори та критичну інфраструктуру. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про загибель цивільної особи та значні пошкодження майна, пише УНН.
Деталі
На жаль, маємо непоправну втрату. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець - чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль
Знеструмлення Славутича
Через удари по енергооб'єктах місто Славутич залишилося без електропостачання. За словами голови ОВА, усі об’єкти критичної інфраструктури міста наразі переведені на резервне живлення, що дозволяє забезпечувати мешканців теплом та водою. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
Калашник наголосив, що атака триває, та закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
Нічна атака рф: вибухи у Харкові та Полтаві, удари по енергооб'єктах Славутича05.01.26, 01:33 • 1358 переглядiв