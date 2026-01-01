Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Киев • УНН
После первых морозов на водоемах Украины появился лед. Правоохранители напомнили украинцам правила поведения на водоемах зимой, а также разъяснили, что делать, если все же оказались в ледяной воде, передает УНН.
В полиции отмечают, что на водоемах зимой запрещено:
📌 выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;
📌 проверять прочность льда ударами ног;
📌 спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный лед;
📌 собираться на льду большими группами в одном месте;
📌 выходить на лед в месте соединения рек и в случае быстрого течения реки в этом месте;
📌 рыбачить на льду;
📌 выходить на лед в ночное время;
📌 употреблять спиртные напитки вблизи водоемов.
Если вы все же оказались в ледяной воде, а рядом никого нет, раскиньте широко руки и удерживайтесь на поверхности. Старайтесь без резких движений выползти на крепкий лед и ползти к берегу
Правоохранители также советуют родителям следить за своими детьми и объяснять им опасность тонкого льда.
Помните, ваша безопасность зависит от вас, поэтому дважды обдумайте, прежде чем ступить на лед
