Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы

После первых морозов на водоемах Украины появился лед. Правоохранители напомнили украинцам правила поведения на водоемах зимой, а также разъяснили, что делать, если все же оказались в ледяной воде, передает УНН.

В полиции отмечают, что на водоемах зимой запрещено:

📌 выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

📌 проверять прочность льда ударами ног;

📌 спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный лед;

📌 собираться на льду большими группами в одном месте;

📌 выходить на лед в месте соединения рек и в случае быстрого течения реки в этом месте;

📌 рыбачить на льду;

📌 выходить на лед в ночное время;

📌 употреблять спиртные напитки вблизи водоемов.

Если вы все же оказались в ледяной воде, а рядом никого нет, раскиньте широко руки и удерживайтесь на поверхности. Старайтесь без резких движений выползти на крепкий лед и ползти к берегу - говорится в сообщении.

Правоохранители также советуют родителям следить за своими детьми и объяснять им опасность тонкого льда.

Помните, ваша безопасность зависит от вас, поэтому дважды обдумайте, прежде чем ступить на лед - подчеркнули правоохранители.

