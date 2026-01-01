Лодка застряла во льдах Днепра, один человек провалился под воду: на Полтавщине спасли трех человек

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области

Спасатели Полтавщины спасли двух мужчин и женщину, находившихся на лодке, застрявшей во льду на реке Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Полтавской области

Подробности

Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января в поселке Градижск. Приблизительно в 200 метрах от берега во льду застряла лодка, на которой находились двое мужчин и женщина.

Один из мужчин смог добраться до берега и сообщил спасателям о ситуации. Другой мужчина также пытался добраться до берега, но он провалился под лед и начал звать на помощь.

Сотрудники Градижской местной пожарной охраны с помощью спасательной веревки сняли его со льда на расстоянии около 50 метров от берега - заявили в ГСЧС.

Для спасения женщины был привлечен аэроглиссер (лодка с аэроприводом - ред.). Спасатели добрались до лодки, пересадили женщину в аэроглиссер и безопасно доставили на берег.

