Лодка застряла во льдах Днепра, один человек провалился под воду: на Полтавщине спасли трех человек
Киев • УНН
Спасатели Полтавщины спасли двух мужчин и женщину из лодки, застрявшей во льду на Днепре в поселке Градижск. Один мужчина провалился под лед, другого и женщину доставили на берег с помощью аэроглиссера.
Подробности
Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января в поселке Градижск. Приблизительно в 200 метрах от берега во льду застряла лодка, на которой находились двое мужчин и женщина.
Один из мужчин смог добраться до берега и сообщил спасателям о ситуации. Другой мужчина также пытался добраться до берега, но он провалился под лед и начал звать на помощь.
Сотрудники Градижской местной пожарной охраны с помощью спасательной веревки сняли его со льда на расстоянии около 50 метров от берега
Для спасения женщины был привлечен аэроглиссер (лодка с аэроприводом - ред.). Спасатели добрались до лодки, пересадили женщину в аэроглиссер и безопасно доставили на берег.
Напомним
