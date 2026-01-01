Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей
Київ • УНН
Рятувальники Полтавщини врятували двох чоловіків і жінку з човна, що застряг у кризі на Дніпрі в селищі Градизьк. Один чоловік провалився під кригу, іншого та жінку доставили на берег за допомогою аероглісера.
Рятувальники Полтавщини врятували двох чоловіків і жінку, які перебували на човні, що застряг у кризі на річці Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Деталі
Це сталось у ніч з 31 грудня на 1 січня в селищі Градизьк. Приблизно за 200 метрів від берега у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.
Один з чоловіків зміг добратися до берега і повідомив рятувальників про ситуацію. Інший чоловік також намагався добратися берега, але він провалився під кригу і почав кликати про допомогу.
Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега
Для порятунку жінки було залучено аероглісер (човен з аеропривідом - ред.). Рятувальники дісталися до човна, пересадили жінку в аероглісер та безпечно доставили на берег.
