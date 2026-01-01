$42.350.03
Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей

Київ • УНН

 • 676 перегляди

Рятувальники Полтавщини врятували двох чоловіків і жінку з човна, що застряг у кризі на Дніпрі в селищі Градизьк. Один чоловік провалився під кригу, іншого та жінку доставили на берег за допомогою аероглісера.

Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей
Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

Рятувальники Полтавщини врятували двох чоловіків і жінку, які перебували на човні, що застряг у кризі на річці Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області

Деталі

Це сталось у ніч з 31 грудня на 1 січня в селищі Градизьк. Приблизно за 200 метрів від берега у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.

Один з чоловіків зміг добратися до берега і повідомив рятувальників про ситуацію. Інший чоловік також намагався добратися берега, але він провалився під кригу і почав кликати про допомогу.

Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега 

- заявили в ДСНС.

Для порятунку жінки було залучено аероглісер (човен з аеропривідом - ред.). Рятувальники дісталися до човна, пересадили жінку в аероглісер та безпечно доставили на берег.

Нагадаємо

У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів.

Євген Устименко

