Човен застряг у льодах Дніпра, один чоловік провалився під воду: на Полтавщині врятували трьох людей

Фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області

Рятувальники Полтавщини врятували двох чоловіків і жінку, які перебували на човні, що застряг у кризі на річці Дніпро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Полтавській області

Деталі

Це сталось у ніч з 31 грудня на 1 січня в селищі Градизьк. Приблизно за 200 метрів від берега у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.

Один з чоловіків зміг добратися до берега і повідомив рятувальників про ситуацію. Інший чоловік також намагався добратися берега, але він провалився під кригу і почав кликати про допомогу.

Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки зняли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега - заявили в ДСНС.

Для порятунку жінки було залучено аероглісер (човен з аеропривідом - ред.). Рятувальники дісталися до човна, пересадили жінку в аероглісер та безпечно доставили на берег.

Нагадаємо

