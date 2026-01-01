У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів

У високогір'ї Карпат на Новий рік випало понад метр снігу і тримається 18-градусний мороз, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Цього року українці зустріли Новий рік зі снігом! Однак така погода не тільки казкова, вона - небезпечна! У високогір’ї перемети снігу понад 1 метр! Пересуватися та орієнтуватися на місцевості складно! - наголосили у ДСНС.

Як повідомляється, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний 13 м/с, температура повітря -18°С.

"Наполягаємо, відкладіть походи до покращення погодних умов. Навіть, якщо ви досвідчений турист. І завжди завантажуйте мобільний додаток "Порятунок у горах" - він допоможе оперативно передати координати у разі небезпеки", - зазначили у ДСНС.

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку