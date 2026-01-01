$42.350.03
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 67254 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 83290 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 34994 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 35165 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 31807 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26254 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28017 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21626 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18940 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 17086 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46
У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У високогір'ї Карпат на Новий рік випало понад метр снігу, температура повітря становила -18°С. ДСНС закликає утриматися від походів через складні погодні умови.

У Карпатах намело понад метр снігу та тримається 18-градусний мороз: рятувальники попередили туристів

У високогір'ї Карпат на Новий рік випало понад метр снігу і тримається 18-градусний мороз, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Цього року українці зустріли Новий рік зі снігом! Однак така погода не тільки казкова, вона - небезпечна! У високогір’ї перемети снігу понад 1 метр! Пересуватися та орієнтуватися на місцевості складно!

- наголосили у ДСНС.

Як повідомляється, на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, сніг, вітер південно-західний 13 м/с, температура повітря -18°С.

"Наполягаємо, відкладіть походи до покращення погодних умов. Навіть, якщо ви досвідчений турист. І завжди завантажуйте мобільний додаток "Порятунок у горах" - він допоможе оперативно передати координати у разі небезпеки", - зазначили у ДСНС.

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку31.12.25, 10:00 • 2442 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Новий рік
Морози в Україні
Сніг в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Карпати
