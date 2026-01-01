В Карпатах намело более метра снега и держится 18-градусный мороз: спасатели предупредили туристов

$42.350.03
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 1196 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 2132 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 69586 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 86312 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 35896 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 35953 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32402 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26546 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28283 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 7774 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 11022 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 9880 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 32983 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 6860 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 80 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 69595 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 44453 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 82933 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 81306 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Михаил Федоров
Алексей Белошицкий
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Харьковская область
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 17476 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 19191 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 44453 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19996 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26926 просмотра
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

В Карпатах намело более метра снега и держится 18-градусный мороз: спасатели предупредили туристов

Киев • УНН

 • 600 просмотра

В высокогорье Карпат на Новый год выпало более метра снега, температура воздуха составляла -18°С. ГСЧС призывает воздержаться от походов из-за сложных погодных условий.

В Карпатах намело более метра снега и держится 18-градусный мороз: спасатели предупредили туристов

В высокогорье Карпат на Новый год выпало более метра снега и держится 18-градусный мороз, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

В этом году украинцы встретили Новый год со снегом! Однако такая погода не только сказочная, она - опасная! В высокогорье сугробы снега более 1 метра! Передвигаться и ориентироваться на местности сложно!

- подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщается, на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18°С.

"Настаиваем, отложите походы до улучшения погодных условий. Даже если вы опытный турист. И всегда загружайте мобильное приложение "Спасение в горах" - оно поможет оперативно передать координаты в случае опасности", - отметили в ГСЧС.

В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности31.12.2025, 10:00 • 2442 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Новый год
Морозы в Украине
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы
Украина