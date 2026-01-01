В Карпатах намело более метра снега и держится 18-градусный мороз: спасатели предупредили туристов

В высокогорье Карпат на Новый год выпало более метра снега и держится 18-градусный мороз, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

В этом году украинцы встретили Новый год со снегом! Однако такая погода не только сказочная, она - опасная! В высокогорье сугробы снега более 1 метра! Передвигаться и ориентироваться на местности сложно! - подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщается, на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 13 м/с, температура воздуха -18°С.

"Настаиваем, отложите походы до улучшения погодных условий. Даже если вы опытный турист. И всегда загружайте мобильное приложение "Спасение в горах" - оно поможет оперативно передать координаты в случае опасности", - отметили в ГСЧС.

