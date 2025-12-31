$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 2200 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 5270 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20411 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 51357 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36971 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32479 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30513 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21408 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19699 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24253 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:27 • 51361 просмотра
В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

Киев • УНН

 • 404 просмотра

В заснеженных Карпатах температура воздуха опустилась до -17 градусов, сопровождаясь снегом и ограниченной видимостью. ГСЧС предупреждает об опасности для жизни и здоровья путешественников.

В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности

В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз, путешественников предупреждают об опасности, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.

В горах температура воздуха -17. Снег. По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 15-17 м/с. Такие погодные условия - серьезная опасность для жизни и здоровья

- сообщили в ГСЧС.

Людей призвали быть осторожными. И посоветовали загружать мобильное приложение "Спасение в горах".

"Спасатели предостерегают - в горах осложнение погодных условий. Просим воздержаться от выходов в высокогорье", - подчеркнули спасатели Прикарпатья.

Снег и морозы: какой будет погода в Украине накануне Нового года31.12.25, 06:59 • 2038 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Морозы в Украине
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Карпатские горы