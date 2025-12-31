В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз: спасатели предупредили об опасности
Киев • УНН
В заснеженных Карпатах температура воздуха опустилась до -17 градусов, сопровождаясь снегом и ограниченной видимостью. ГСЧС предупреждает об опасности для жизни и здоровья путешественников.
В заснеженных Карпатах ударил 17-градусный мороз, путешественников предупреждают об опасности, сообщили в ГСЧС Украины в среду, пишет УНН.
В горах температура воздуха -17. Снег. По состоянию на утро на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 15-17 м/с. Такие погодные условия - серьезная опасность для жизни и здоровья
Людей призвали быть осторожными. И посоветовали загружать мобильное приложение "Спасение в горах".
"Спасатели предостерегают - в горах осложнение погодных условий. Просим воздержаться от выходов в высокогорье", - подчеркнули спасатели Прикарпатья.
