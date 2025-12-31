Снег и морозы: какой будет погода в Украине накануне Нового года

В среду, 31 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в последний день года в Украине погоду будет определять тыловая часть циклона с центром северо-восточнее Украины, что обусловит зимнюю погоду с небольшим снегом, порывистым западным и северо-западным ветром и небольшой отрицательной температурой в большинстве областей днем.

Облачно с прояснениями. Небольшой снег (на юге и юго-востоке страны местами). На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° мороза, на юге страны от 4° мороза до 1° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -6°...-4°.

