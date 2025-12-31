$42.220.15
30 декабря, 18:06 • 14337 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 36127 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 28611 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 25710 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 25440 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 19458 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 18290 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 23655 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 36208 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22699 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Снег и морозы: какой будет погода в Украине накануне Нового года

Киев • УНН

 • 48 просмотра

31 декабря в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, небольшим снегом и порывистым ветром. Температура воздуха днем составит 2-7° мороза, на юге страны от 4° мороза до 1° тепла.

Снег и морозы: какой будет погода в Украине накануне Нового года

В среду, 31 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в последний день года в Украине погоду будет определять тыловая часть циклона с центром северо-восточнее Украины, что обусловит зимнюю погоду с небольшим снегом, порывистым западным и северо-западным ветром и небольшой отрицательной температурой в большинстве областей днем.

Облачно с прояснениями. Небольшой снег (на юге и юго-востоке страны местами). На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° мороза, на юге страны от 4° мороза до 1° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно, возможен снег. Температура воздуха -6°...-4°.

Вадим Хлюдзинский

Украина