Сніг та морози: якою буде погода в Україні напередодні Нового року

У середу, 31 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в останній день року в Україні погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України, що зумовить зимову погоду з невеликим снігом, рвучким західним та північно-західним вітром та невеликою від’ємною температурою в більшості областей вдень.

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -6°...-4°.

