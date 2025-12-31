$42.220.15
30 грудня, 18:06 • 14660 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
30 грудня, 15:27 • 36949 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 28983 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 26031 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 25682 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 19548 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
30 грудня, 11:22 • 18367 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 23694 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 36445 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 22729 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Сніг та морози: якою буде погода в Україні напередодні Нового року

Київ • УНН

 • 162 перегляди

31 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, невеликим снігом та поривчастим вітром. Температура повітря вдень становитиме 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла.

Сніг та морози: якою буде погода в Україні напередодні Нового року

У середу, 31 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в останній день року в Україні погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України, що зумовить зимову погоду з невеликим снігом, рвучким західним та північно-західним вітром та невеликою від’ємною температурою в більшості областей вдень.

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (на півдні та південному сході країни місцями). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 2-7° морозу, на півдні країни від 4° морозу до 1° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу буде хмарно, можливий сніг. Температура повітря -6°...-4°.

Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 36970 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Новий рік
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Україна