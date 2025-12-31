У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз, мандрівників попереджають про небезпеку, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

У горах температура повітря -17. Сніг. Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 15-17 м/с. Такі погодні умови - серйозна небезпека для життя та здоров'я - повідомили у ДСНС.

Людей закликали бути обережними. І порадили завантажувати мобільний додаток "Порятунок у горах".

"Рятувальники застерігають - у горах ускладнення погодних умов. Просимо утриматися від виходів у високогір’я", - наголосили рятувальники Прикарпаття.

