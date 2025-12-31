$42.390.17
Ексклюзив
07:11 • 1922 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 4694 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20143 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 50915 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 36706 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32326 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30394 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21378 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19676 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24228 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

Київ • УНН

 • 156 перегляди

У засніжених Карпатах температура повітря опустилася до -17 градусів, супроводжуючись снігом та обмеженою видимістю. ДСНС попереджає про небезпеку для життя та здоров'я мандрівників.

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку

У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз, мандрівників попереджають про небезпеку, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.

У горах температура повітря -17. Сніг. Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 15-17 м/с. Такі погодні умови - серйозна небезпека для життя та здоров'я

- повідомили у ДСНС.

Людей закликали бути обережними. І порадили завантажувати мобільний додаток "Порятунок у горах".

"Рятувальники застерігають - у горах ускладнення погодних умов. Просимо утриматися від виходів у високогір’я", - наголосили рятувальники Прикарпаття.

Сніг та морози: якою буде погода в Україні напередодні Нового року31.12.25, 06:59 • 1992 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Морози в Україні
Сніг в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Карпати