У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз: рятувальники попередили про небезпеку
Київ • УНН
У засніжених Карпатах температура повітря опустилася до -17 градусів, супроводжуючись снігом та обмеженою видимістю. ДСНС попереджає про небезпеку для життя та здоров'я мандрівників.
У засніжених Карпатах вдарив 17-градусний мороз, мандрівників попереджають про небезпеку, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
У горах температура повітря -17. Сніг. Станом на ранок на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 15-17 м/с. Такі погодні умови - серйозна небезпека для життя та здоров'я
Людей закликали бути обережними. І порадили завантажувати мобільний додаток "Порятунок у горах".
"Рятувальники застерігають - у горах ускладнення погодних умов. Просимо утриматися від виходів у високогір’я", - наголосили рятувальники Прикарпаття.
