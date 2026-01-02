Зґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мати була на пологах у лікарні: на Вінниччині взяли під варту підозрюваного

На Вінниччині суд взяв під варту 39-річного жителя Гайсинського району, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. За даними слідства, злочин стався у серпні 2025 року, коли мати дитини перебувала в лікарні на пологах. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, скориставшись відсутністю матері дитини, яка перебувала в лікарні у звʼязку з пологами, вчинив зґвалтування щодо її малолітньої доньки. Про подію дівчинка змогла розповісти лише з часом - спочатку старшій сестрі, після чого було повідомлено в правоохоронні органи.

"За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За процесуального керівництва прокурорів Гайсинської окружної прокуратури 39-річному жителю Гайсинського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні 13-річної падчерки (ч. 4 ст. 152 КК України)", – йдеться у дописі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до пʼятнадцяти років.

Нагадаємо

На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування малолітньої падчерки у 2022 році. Також у нього виявили незаконно збережені боєприпаси та вибухові речовини.