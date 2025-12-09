На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки
Київ • УНН
На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування малолітньої падчерки у 2022 році. Також у нього виявили незаконно збережені боєприпаси та вибухові речовини.
У Хмельницькій області довічне покарання призначено чоловікові, який, користуючись беззахисністю падчерки, систематично ґвалтував її, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.
На Хмельниччині суд призначив довічне позбавлення волі жителю Шепетівського району, який у 2022 році неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо малолітньої падчерки. Чоловік проживав у родині та користувався беззахисністю й довірою дитини
Деталі
Як повідомили у прокуратурі, "досудовим розслідуванням встановлено, що у червні та вересні засуджений ґвалтував дівчинку, коли вона спала, у присутності іншої своєї малолітньої дитини". "У грудні того ж року, намагаючись подолати супротив, він приклав до обличчя дівчинки ганчірку з різким запахом, від чого вона втратила свідомість, після чого знову зґвалтував її. Постраждалій було завдано тілесних ушкоджень", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання засудженого вилучено значну кількість боєприпасів та вибухових речовин, які він незаконно зберігав.
У суді чоловік своєї вини не визнав і намагався уникнути відповідальності, у тому числі через неправдиві показання близьких знайомих. Проте прокуратура спростувала такі твердження та довела вину повністю. За процесуального керівництва прокуратури зібрано докази повторності та обставин злочинів, проведено низку судових експертиз.
Публічне обвинувачення підтримував керівник Хмельницької обласної прокуратури, який наполіг на найсуворішому покаранні.
"Суд визнав чоловіка винним за статтями про зґвалтування малолітньої дитини, вчинене повторно та у сімейних відносинах (ч. 4, 6 ст. 152 КК України), а також за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України). Остаточне покарання – довічне позбавлення волі", - вказали у прокуратурі.
"Довічне позбавлення – це справедливе покарання для особи, яка неодноразово чинила злочини сексуального характеру проти малолітньої дитини. Ми, як сторона обвинувачення, доклали усіх зусиль, щоб ґвалтівник отримав максимальну міру покарання", – зазначив керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський.
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30803 перегляди