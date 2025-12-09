В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование падчерицы
Киев • УНН
В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование малолетней падчерицы в 2022 году. Также у него обнаружили незаконно хранившиеся боеприпасы и взрывчатые вещества.
В Хмельницкой области пожизненное наказание назначено мужчине, который, пользуясь беззащитностью падчерицы, систематически насиловал ее, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
В Хмельницкой области суд назначил пожизненное лишение свободы жителю Шепетовского района, который в 2022 году неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы. Мужчина проживал в семье и пользовался беззащитностью и доверием ребенка
Детали
Как сообщили в прокуратуре, "досудебным расследованием установлено, что в июне и сентябре осужденный насиловал девочку, когда она спала, в присутствии другого своего малолетнего ребенка". "В декабре того же года, пытаясь преодолеть сопротивление, он приложил к лицу девочки тряпку с резким запахом, от чего она потеряла сознание, после чего снова изнасиловал ее. Пострадавшей были нанесены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Во время обыска по месту жительства осужденного изъято значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые он незаконно хранил.
В суде мужчина своей вины не признал и пытался избежать ответственности, в том числе из-за ложных показаний близких знакомых. Однако прокуратура опровергла такие утверждения и доказала вину полностью. При процессуальном руководстве прокуратуры собраны доказательства повторности и обстоятельств преступлений, проведен ряд судебных экспертиз.
Публичное обвинение поддерживал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который настоял на строжайшем наказании.
"Суд признал мужчину виновным по статьям об изнасиловании малолетнего ребенка, совершенном повторно и в семейных отношениях (ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины), а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Окончательное наказание – пожизненное лишение свободы", - указали в прокуратуре.
"Пожизненное лишение – это справедливое наказание для лица, которое неоднократно совершало преступления сексуального характера против малолетнего ребенка. Мы, как сторона обвинения, приложили все усилия, чтобы насильник получил максимальную меру наказания", – отметил руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.
