Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании

В 2025 году более трех тысяч мигрантов погибли при попытках добраться до испанского побережья, что втрое меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом информирует RFI со ссылкой на отчет испанской неправительственной правозащитной организации Caminando Fronteras, передает УНН.

По информации правозащитных организаций, подавляющая часть из 3090 смертельных случаев, зафиксированных по состоянию на 15 декабря, пришлась на самый рискованный атлантический путь миграции из Африки к испанским Канарским островам.

Среди погибших, по уточненным данным, было 437 детей и 192 женщины.

В то же время Министерство внутренних дел Испании отмечает, что к 15 декабря в страну прибыли 35 935 мигрантов — это на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина из них воспользовалась именно этим маршрутом.

Если раньше основной поток мигрантов в Испанию состоял из выходцев из Алжира, то в 2025 году резко возросло количество людей из Сомали, Судана и Южного Судана, сообщают правозащитники.

Они также отмечают, что несмотря на существенное сокращение количества прибытий на Канарские острова, сформировался новый маршрут - более далекий и значительно более опасный, который пролегает от побережья Гвинеи до архипелага.

В ЕС согласовали ужесточение миграционных правил, что предусматривает ускорение депортаций и сокращение соцвыплат для отклоненных заявителей на убежище. Также создается ежегодный Фонд солидарности на 2026 год в размере 420 миллионов евро для поддержки государств-членов, которые испытывают наибольшее миграционное давление.

