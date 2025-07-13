В Испании столкновения между ультраправыми и мигрантами потрясли город: известно о пяти пострадавших

В Торре-Пачеко на юго-востоке Испании вспыхнули масштабные столкновения между ультраправыми группировками, местными жителями и мигрантами из Северной Африки. Конфликт обострился после нападения на пожилого мужчину. Известно о пяти пострадавших и одном задержанном, власти готовятся к новым арестам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано, в субботу 12 июля поздно вечером в городе на юго-востоке Испании вспыхнули жестокие столкновения между ультраправыми группами, местными жителями и мигрантами из Северной Африки после нападения неизвестных в начале недели на пожилого мужчину.

Пять человек получили ранения, а один был арестован во время беспорядков в Торре-Пачеко - сообщили местные чиновники агентству Reuters.

Это один из худших подобных эпизодов в стране за последние десятилетия. В воскресенье 13 июля в городе было тише, но правительственные источники сообщили, что "ожидается больше арестов".

Журналист Томми Робинсон опубликовал кадры столкновений.

Напомним

В Белграде продолжаются антиправительственные протесты, участники которых призвали к полной блокаде Сербии из-за жестокости полиции и требуют досрочных выборов.