У Сербії тривають протести: люди блокують вулиці, є затримані

У Сербії продовжуються антиурядові протести. У п'ятницю, 4 липня, мешканці кількох міст Сербії майже цілий день встановлювали барикади та перекривали вулиці. Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", передає УНН.

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Так, вдень студенти та громадяни заблокували перехрестя бульвару Короля Александра та вулиці Рузвельтова перед будівлею технічного факультету. Мітинг охороняла дорожня поліція, тоді як співробітники жандармерії на місці події не з'явилися.

Мешканці муніципалітету Земун збудували барикади з контейнерів та автомобільних шин, а рух транспорту цією центральною вулицею Земуна було призупинено. Вони оголосили, що протягом 24 годин ця зона буде виключно для пішоходів.

Одну з вулиць в белградському районі Конярнік також перекрили. Рух транспорту в цій частині міста було призупинено, повідомляє N1.

Також заблокували рух троанспорту на кільцевій розв’язці в белградському муніципалітеті Воздовац.

Вдень люди ненадовго заблокували площу Республіки, пішли до поліцейської дільниці Старого Града. Туди прибуло поліцейське підкріплення, людей відтіснили з дороги. Деяких протестувальників затримали.

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Біля будівлі Суду з проступків у Ново-Саді, приблизно за вісімдесят кілометрів на північ від Белграда, протестувальники організовували блокаду через арешти, що відбулися вранці.

У Ніші, місті на південному сході Сербії, громадяни вранці також заблокували деякі частини цього третього за величиною сербського міста.

Як повідомляє RTS, на заході Сербії було перекрито головну дорогу Ужице-Златибор, що веде до Чорногорії.

Протягом дня протестувальники намагалися перекрити автомагістраль поблизу Чачака. Вони зібралися біля пункту стягнення плати за проїзд у Паковраці поблизу Чачака, але поліція запобігла перекриттю автомагістралі.

У п'ятницю ввечері також були організовані блокади в Смедерево, Заєчарі, Крагуєваці, Шабаці та Крушеваці.

Раніше того ж дня поліція у спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями зняла більшість блокад протестувальників у Сербії, які діяли з раннього ранку.

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Кількох антиурядових протестувальників затримали в центрі Белграда. Арешти також відбулися в Земуні та Новому Белграді біля Факультету драматичного мистецтва, де також було затримано студентів.

На перехресті в центрі міста поліція затримала, серед інших, неповнолітнього учня Математичної гімназії, повідомив репортер Радіо Свобода.

Студентів та демонстрантів також затримали в Ново-Саді.

Напередодні студенти закликали до "повної блокади Сербії через жорстокість поліції".

Цей заклик пролунав після дій поліції, під час яких у ніч з 2 на 3 липня в кількох містах заарештували майже 80 студентів та антиурядових протестувальників.

Студенти звинуватили поліцію у надмірному застосуванні сили під час прориву багатоденних блокад, вимагаючи, серед іншого, дострокових виборів.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич 4 липня заявив, що поліція дозволила проведення зібрань у певних місцях Белграда, які не були життєво важливими для функціонування дорожнього руху, і що там, де вона діяла, вона діяла "без застосування надмірної сили".

Дачич засудив продовження барикад, заявивши, що вони "ставлять під загрозу нормальне життя всіх громадян та функціонування міста".

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що під час ранкових "спроб блокування поліція повністю контролювала ситуацію", і що учасники "не мали жодних шансів".

Вища державна прокуратура в Белграді закликала громадян "утриматися від обмеження права на свободу пересування шляхом блокування громадського руху", заявивши, що в іншому випадку поліція уповноважена отримувати "дозволи, передбачені законом".

Представники Захисника громадян, який діє як Національний механізм запобігання катуванням, 4 липня відвідали 12 громадян, яких заарештували раніше того ж дня під час протестів та блокад.

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Блокування у містах по всій Сербії розпочалося після того, як студенти закликали до громадянської непокори після протесту в Белграді 28 червня.

Вони вимагають призначення дострокових виборів та звільнення студентів, затриманих під час демонстрацій 28 червня.

Масові протести та блокування факультетів по всій Сербії розпочалися після того, як 1 листопада внаслідок обвалу навісу залізничного вокзалу Ново-Саду загинуло 16 людей, студенти та громадяни вимагали притягнення влади до відповідальності за аварію.

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