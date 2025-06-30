У Белграді протестувальники блокують вулиці та вимагають проведення виборів

У Сербії студенти закликають до продовження акцій громадянської непокори та блокування ключових доріг у Белграді та інших частинах країни, щоб домогтися проведення виборів у країні. Наразі пройти деякими вулицями і досі неможливо, поліція провела арешти, пише УНН з посиланням на боснійське видання N1.

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Повідомляється, що перехрестя в Новому Белграді, на розі вулиць Гандієва та Юрія Гагаріна, заблоковане з сьогоднішнього ранку. Нові блокування плануються майже у всіх центральних муніципалітетах Белграда протягом дня, повідомив активіст ініціативи "Белград залишається".

На профілях ініціативи "Белград залишається" в соціальних мережах громадяни, активісти та зібрання надсилають нам всю інформацію, і на основі цього координуються та узгоджуються дії – сказав Мікетич.

Протягом дня також було оголошено про блокування на Баново-Брдо, Земуні, Палілулі, Звездарі, Конярніку та в Старому місті.

Порада громадянам – підтримувати стійкість блокування, ніколи не залишати на перехрестях лише кількох людей, а залишатися більшими групами. Якщо з’явиться поліція, рекомендується не розходитися, а залишати місце розташування групами – сказав Мікетич.

Він нагадав, що проєкт "Ядар" також був зупинений безперервними блокадами щосуботи протягом зими 2022 року.

Тоді ми почали з п’яти заблокованих локацій, а потім дійшли до 86. Це почалося звідси, ми залишатимемося, доки вимоги не будуть виконані – сказав Мікетич.

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Протидія правоохоронців

Також повідомляється, що правоохоронці активно протидіють блокуванню вулиць у столиці Сербії. Вони застосовують автомобілі, щоб розганяти натовпи.

Інспектори поліції прибули близько четвертої. Ми навіть не знали, хто вони, бо вони приїхали на машинах без розпізнавальних знаків. Один з нас пішов поговорити з ними. Вони представилися інспекторами поліції. Один з них прийшов і представився начальником. У нього був помічник, який все знімав на відео і сказав нам покинути місце події... Вони не хотіли відхилятися від наказу. Жандармерія приїхала за ними і почала відштовхувати людей – розповів Іван N1.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як поліція переїжджає громадян поліцейськими машинами під час блокади на вулиці Воєводе Степе.

Студенти з Горнього Мілановаця, які беруть участь у блокуванні, повідомили, що їх товариш отримав поранення на протесті, що відбувся в Белграді в суботу, коли на нього напали правоохоронці.

Замість того, щоб забезпечити умови для вільного та гідного вираження громадської думки, правоохоронці застосували жорстоку силу проти натовпу, тим самим грубо порушуючи основні права та свободи людини – йдеться у заяві студентів з Мілановаця, які перебувають у блокаді.

Вони оцінили таку поведінку поліції як неприйнятну та небезпечну, що це не захист правопорядку, а напад на молодих, вільнодумних людей, на право протестувати та думати інакше.

Ми не будемо мовчати. Ми не будемо боятися. Ми не зупинимося – заявили студенти з Горнього Мілановаця, які перебувають у блокаді.

Доповнення

У столиці Сербії Белграді під час антиурядового мітингу відбулися сутички протестувальників з поліцією, внаслідок яких заарештовано майже 80 осіб. Десятки тисяч людей вимагали дострокових виборів та усунення президента Александра Вучича.