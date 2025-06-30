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В Белграде протестующие блокируют улицы и требуют проведения выборов

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Студенты в Сербии продолжают акции гражданского неповиновения и блокирования дорог в Белграде и других городах, требуя проведения выборов. Полиция оказывает сопротивление, применяя силу и задерживая активистов, но протестующие настроены продолжать акции до выполнения требований.

В Белграде протестующие блокируют улицы и требуют проведения выборов

В Сербии студенты призывают к продолжению акций гражданского неповиновения и блокированию ключевых дорог в Белграде и других частях страны, чтобы добиться проведения выборов в стране. Сейчас пройти по некоторым улицам до сих пор невозможно, полиция провела аресты, пишет УНН со ссылкой на боснийское издание N1.

Детали

Сообщается, что перекресток в Новом Белграде, на углу улиц Гандиева и Юрия Гагарина, заблокирован с сегодняшнего утра. Новые блокировки планируются почти во всех центральных муниципалитетах Белграда в течение дня, сообщил активист инициативы "Белград остается".

На профилях инициативы "Белград остается" в социальных сетях граждане, активисты и собрания присылают нам всю информацию, и на основе этого координируются и согласовываются действия – сказал Микетич.

В течение дня также было объявлено о блокировках на Баново-Брдо, Земуни, Палилуле, Звездаре, Конярнике и в Старом городе.

Совет гражданам – поддерживать устойчивость блокировки, никогда не оставлять на перекрестках только нескольких человек, а оставаться большими группами. Если появится полиция, рекомендуется не расходиться, а покидать местоположение группами

– сказал Микетич.

Он напомнил, что проект "Ядар" также был остановлен непрерывными блокадами каждую субботу в течение зимы 2022 года.

Тогда мы начали с пяти заблокированных локаций, а затем дошли до 86. Это началось отсюда, мы будем оставаться, пока требования не будут выполнены

– сказал Микетич.

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Противодействие правоохранителей

Также сообщается, что правоохранители активно противодействуют блокированию улиц в столице Сербии. Они применяют автомобили, чтобы разгонять толпы.

Инспекторы полиции прибыли около четырех. Мы даже не знали, кто они, потому что они приехали на машинах без опознавательных знаков. Один из нас пошел поговорить с ними. Они представились инспекторами полиции. Один из них пришел и представился начальником. У него был помощник, который все снимал на видео и сказал нам покинуть место происшествия... Они не хотели отклоняться от приказа. Жандармерия приехала за ними и начала отталкивать людей

– рассказал Иван N1.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как полиция переезжает граждан полицейскими машинами во время блокады на улице Воеводе Степе.

Студенты из Горньего Милановаца, участвующие в блокировании, сообщили, что их товарищ получил ранения на протесте, состоявшемся в Белграде в субботу, когда на него напали правоохранители.

Вместо того чтобы обеспечить условия для свободного и достойного выражения общественного мнения, правоохранители применили жестокую силу против толпы, тем самым грубо нарушая основные права и свободы человека

 – говорится в заявлении студентов из Милановаца, которые находятся в блокаде.

Они оценили такое поведение полиции как неприемлемое и опасное, что это не защита правопорядка, а нападение на молодых, свободомыслящих людей, на право протестовать и думать иначе.

Мы не будем молчать. Мы не будем бояться. Мы не остановимся

– заявили студенты из Горньего Милановаца, которые находятся в блокаде.

Дополнение

В столице Сербии Белграде во время антиправительственного митинга произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых арестованы почти 80 человек. Десятки тысяч людей требовали досрочных выборов и отстранения президента Александра Вучича.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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