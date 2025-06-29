Протести у Белграді: внаслідок сутичок заарештовано майже 80 осіб
Київ • УНН
У столиці Сербії Белграді під час антиурядового мітингу відбулися сутички протестувальників з поліцією, внаслідок яких заарештовано майже 80 осіб. Десятки тисяч людей вимагали дострокових виборів та усунення президента Александра Вучича.
У столиці Сербії Белграді під час багатотисячного мітингу стались сутички між протестувальниками і поліцією, внаслідок яких було заарештовано майже 80 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Десятки тисяч людей вийшли на мітинг з вимогою провести дострокові вибори і усунути президента Александра Вучича з посади. Протестувальники намагались прорвати поліцейський кордон, били правоохоронців і кидали в них каміння і різні інші предмети. У відповідь поліцейські застосували газ і світлошумові гранати.
За даними сербської газети Blic, внаслідок сутичок отримали поранення шість правоохоронців і щонайменше двоє протестувальників. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич засудив насильство і заявив, що "поліція вживе всіх заходів для відновлення громадського порядку та спокою та відіб’є всі напади".
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