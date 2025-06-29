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Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
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Протести у Белграді: внаслідок сутичок заарештовано майже 80 осіб

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У столиці Сербії Белграді під час антиурядового мітингу відбулися сутички протестувальників з поліцією, внаслідок яких заарештовано майже 80 осіб. Десятки тисяч людей вимагали дострокових виборів та усунення президента Александра Вучича.

Протести у Белграді: внаслідок сутичок заарештовано майже 80 осіб

У столиці Сербії Белграді під час багатотисячного мітингу стались сутички між протестувальниками і поліцією, внаслідок яких було заарештовано майже 80 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Десятки тисяч людей вийшли на мітинг з вимогою провести дострокові вибори і усунути президента Александра Вучича з посади. Протестувальники намагались прорвати поліцейський кордон, били правоохоронців і кидали в них каміння і різні інші предмети. У відповідь поліцейські застосували газ і світлошумові гранати.

За даними сербської газети Blic, внаслідок сутичок отримали поранення шість правоохоронців і щонайменше двоє протестувальників. Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич засудив насильство і заявив, що "поліція вживе всіх заходів для відновлення громадського порядку та спокою та відіб’є всі напади".

Нагадаємо

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що не буде виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися на фронтах російсько-української війни.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Bloomberg
Александар Вучич
Белград
Сербія
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