Вучич заявив, що блокуватиме постачання боєприпасів сербськими компаніями до зони бойових дій в Україні

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що розпорядиться не виконувати контракти, якщо існує підозра на те, що озброєння може опинитися в зоні бойових дій в Україні. Про це повідомляє сербське видання Večernje novosti, передає УНН.

Я обговорював це з президентом путіним. Я розмовляв у присутності кількох людей з обох делегацій, а також приватно з путіним. Я б не вдавався в подробиці наших розмов з цього приводу. Ми створили робочу групу з нашими російськими партнерами для встановлення фактів. Кажуть, що є контракт з Чехією для кінцевих споживачів, я говорю передусім про найбільший контракт Yugoimport, але дозволи не видані. Жодної з цих ракет не було доставлено. Я служу лише своєму народу та Сербії, і така політика буде продовжуватися, але я обов’язково дам наказ і попередження, що там, де є підозра щодо зловживань з боку кінцевих користувачів та відправлення на поля битв без нашого відома, такі контракти не виконуються - сказав Вучич.

Він також розповів, що минулого тижня на нього "напали" два посли, які заявили, що Сербія експортує боєприпаси до рф через турецьку компанію, і що сербській боєприпаси з'явилися на фронті з російського боку.

Мені довелося пояснити, що я справді не знаю, що це за контракт, та й знати його все неможливо... Наші заводи повинні жити та працювати. У нас у державній оборонній промисловості працює 23 тис. людей, а також у нас є приватний сектор оборонної промисловості. Опосередковано, це ще 25 тис. людей, які від цього залежать. Там кажуть, що десь через Африку вони потрапили в Україну. У нас немає жодної інформації про те, що це сталося. Якщо ми не можемо експортувати до Америки, Туреччини, арабських країн, і вибачте, то куди ми можемо експортувати зброю? - додав Вучич.

Доповнення

Вчора, 28 травня, Служба зовнішньої розвідки рф повідомила, що за інформацією, яка надходить до СЗР, сербські оборонні підприємства "всупереч декларованому офіційним Белградом "нейтралітету" продовжують постачання боєприпасів Києву".

Прикриттям для антиросійських дій служить нехитра схема з використанням фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників. Серед останніх найчастіше фігурують країни НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Останнім часом із цією метою задіюються також екзотичні варіанти із залученням африканських держав - заявили в СЗР.

За інформацією СЗР, Сербія постачала Україні сотні тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Сербії Александром Вучичем, за підсумками якої Глава держави вказав на плани розвивати взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа, сторони обговорили євроінтеграцію та співпрацю, домовилися бути на контакті.