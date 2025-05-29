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Вучич заявил, что будет блокировать поставки боеприпасов сербскими компаниями в зону боевых действий в Украине

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Президент Сербии заявил, что не будет выполнять контракты, если есть подозрение, что оружие окажется в Украине. Ранее СВР рф сообщила о поставках Сербией боеприпасов Киеву.

Вучич заявил, что будет блокировать поставки боеприпасов сербскими компаниями в зону боевых действий в Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что распорядится не выполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне боевых действий в Украине. Об этом сообщает сербское издание Večernje novosti, передает УНН.

Я обсуждал это с президентом путиным. Я разговаривал в присутствии нескольких людей из обеих делегаций, а также наедине с путиным. Я бы не вдавался в подробности наших разговоров по этому поводу. Мы создали рабочую группу с нашими российскими партнерами для установления фактов. Говорят, что есть контракт с Чехией для конечных потребителей, я говорю прежде всего о крупнейшем контракте Yugoimport, но разрешения не выданы. Ни одна из этих ракет не была доставлена. Я служу только своему народу и Сербии, и такая политика будет продолжаться, но я обязательно дам приказ и предупреждение, что там, где есть подозрение относительно злоупотреблений со стороны конечных пользователей и отправки на поля сражений без нашего ведома, такие контракты не выполняются 

- сказал Вучич.

Он также рассказал, что на прошлой неделе на него "напали" два посла, которые заявили, что Сербия экспортирует боеприпасы в рф через турецкую компанию, и что сербские боеприпасы появились на фронте с российской стороны.

Мне пришлось объяснить, что я действительно не знаю, что это за контракт, да и знать его все не возможно... Наши заводы должны жить и работать. У нас в государственной оборонной промышленности работает 23 тыс. человек, а также у нас есть частный сектор оборонной промышленности. Косвенно, это еще 25 тыс. человек, которые от этого зависят. Там говорят, что где-то через Африку они попали в Украину. У нас нет никакой информации о том, что это произошло. Если мы не можем экспортировать в Америку, Турцию, арабские страны, и извините, то куда мы можем экспортировать оружие? 

- добавил Вучич.

Дополнение

Вчера, 28 мая, Служба внешней разведки рф сообщила, что по информации, поступающей в СВР, сербские оборонные предприятия "вопреки декларируемому официальным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву".

Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. Среди последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств 

- заявили в СВР.

По информации СВР, Сербия поставляла Украине сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, по итогам которого Глава государства указал на планы развивать взаимодействие в формате Украина – Юго-Восточная Европа, стороны обсудили евроинтеграцию и сотрудничество, договорились быть на контакте.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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